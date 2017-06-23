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23.06.2017 16:22 В Белёве в скором времени откроется паломнический центр "Вести-Тула"





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Левое крыло первого этажа отведено под духовно-просветительский центр, где будут проводиться занятия воскресных школ. Там же будет находиться конференц-зал для собраний и выставочных проектов. Планируется работа кинолектория с показом фильмов православной тематики. На первом и втором этажах здания будет находиться гостиница для паломников, способная принять одновременно 70 человек.



«Объект представляет собой огромную историческую ценность и значимость. Надо поработать с теми людьми, которые неравнодушны и оказывают нам помощь», - отметил Алексей Дюмин. Открытие паломнического центра в Белеве придаст дополнительный импульс развитию туризма» - также заявил губернатор. Ведь министерство культуры уже разработало туристический маршрут по православным святыням Белёвской епархии. Поэтому одновременно со строительством этого паломнического центра здесь ведётся и реставрация всего комплекса. На ремонтно-реставрационные работы Спасо-Преображенского собора выделены средства из федерального бюджета в размере около 85 млн. руб.



Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «...губернатор поставил задачу в ближайшие год-два привести монастырь в порядок. Он станет настоящим достоянием и гордостью нашего региона».









В Белёве при Спасо-Преображенском мужском монастыре скоро откроется паломнический центр. Его строительство началось год назад. Открытие планируется в начале августа. Такие сроки озвучил Игумен Арсений губернатору области Алексею Дюмину в ходе визита главы региона в Белёв.Левое крыло первого этажа отведено под духовно-просветительский центр, где будут проводиться занятия воскресных школ. Там же будет находиться конференц-зал для собраний и выставочных проектов. Планируется работа кинолектория с показом фильмов православной тематики. На первом и втором этажах здания будет находиться гостиница для паломников, способная принять одновременно 70 человек.«Объект представляет собой огромную историческую ценность и значимость. Надо поработать с теми людьми, которые неравнодушны и оказывают нам помощь», - отметил Алексей Дюмин. Открытие паломнического центра в Белеве придаст дополнительный импульс развитию туризма» - также заявил губернатор. Ведь министерство культуры уже разработало туристический маршрут по православным святыням Белёвской епархии. Поэтому одновременно со строительством этого паломнического центра здесь ведётся и реставрация всего комплекса. На ремонтно-реставрационные работы Спасо-Преображенского собора выделены средства из федерального бюджета в размере около 85 млн. руб.Как рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, «...губернатор поставил задачу в ближайшие год-два привести монастырь в порядок. Он станет настоящим достоянием и гордостью нашего региона».

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