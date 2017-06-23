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23.06.2017 15:58 Около 600 участков дорог отремонтируют в Тульской области в нынешнем году "Вести-Тула"





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Всего в плане ремонта дорог на этот год - около шестисот местных и региональных объектов. В основном это дороги, а также мосты и светофоры. Задача амбициозная, так что дорожникам дорог каждый день без дождя.



«Нарушать технологию при проведении дорожных работ нельзя. – Говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов. – Главное качество автомобильных дорог, чтобы асфальт потом не сошел со снегом. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы выполнить задачу, поставленную перед нами губернатором и правительством региона».





В Тульской области завершаются работы по ремонту дорог возле села Пришня, в поселках Скуратово и Хомяково. А участок дороги Алексин-Петрищево уже готов. Накануне приезжала федеральная лаборатория и подтвердила хорошее качество работ. Об этом сегодня журналистам рассказал профильный министр Александр Камзолов.Всего в плане ремонта дорог на этот год - около шестисот местных и региональных объектов. В основном это дороги, а также мосты и светофоры. Задача амбициозная, так что дорожникам дорог каждый день без дождя.«Нарушать технологию при проведении дорожных работ нельзя. – Говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов. – Главное качество автомобильных дорог, чтобы асфальт потом не сошел со снегом. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы выполнить задачу, поставленную перед нами губернатором и правительством региона».









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