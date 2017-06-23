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НОВОСТИ | Общество



23.06.2017 15:46 В Туле обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
"Вести-Тула"



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Купольная ротонда, с которой будет открываться живописный вид, появится в Ефремове. Она будет располагаться на самой высокой точке на берегу реки и подсвечена четырьмя прожекторами. Установят смотровую площадку в рамках благоустройства набережной в Ефремове. Об этом доложил губернатору Алексею Дюмину глава местной администрации Сергей Балтабаев в ходе обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области.

Наш регион, кстати, стал одним из пилотных, где этот федеральный проект реализуется. В нём участвуют девять поселений и городских округов тульского края. Программа предусматривает благоустройство двухсот шести дворовых территорий и тридцати одной общественной территории, а также двух парковых.

Глава региона отметил, что данный проект находится на контроле у Президента России Владимира Путина и дал соответствующие поручения. «Необходимо оформить паспорта дворовых и общественных территорий в срок до 1 августа 2017 года. Обеспечить своевременное внесение отчетных данных в государственную информационную систему ЖКХ. Срок – постоянно. Обеспечить проведение общественных обсуждений по программе. Организовать взаимодействие ответственных сотрудников администрации, уполномоченных от многоквартирных домов, представителей общественных организаций при проведении контроля качества выполняемых работ», - сказал Алексей Дюмин.














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