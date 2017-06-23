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23.06.2017 13:11 В Киреевске за год построили целый микрорайон София Гафарова





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Жилье выдали метр в метр, те же 42 квадрата. Хоть и в тесноте, зато с удобствами и раздельными комнатами. Что особенно ценно для этой семьи – есть индивидуальное отопление. И все бы хорошо, но не обошлось без ложки дегтя. Странная отделка плинтусами, перекошенные входные двери, трещины между стеной и отмосткой. Обеспокоенные новоселы спешат нам показать, что творится под домом. В подвале вода, грязь. Жители беспокоятся, что фундамент будет подмывать из-за чего дом будет разрушаться.



Вместе с главой киреевской администрации мы осмотрели все недочеты строителей, что впрочем, не стало для него окрытием. Игорь Цховребов считает, что при таком масштабе и темпах работ недостатки неизбежны. «Дома возводились в кратчайшие сроки. Строители знают, что мы не примем дома до тех пор, пока все не будет доделано. Гарантия дается не менее четырех лет на всю конструкцию здания, на установленное оборудование. По нашему требованию подрядчики будут устранять те недостатки, которые входят в контракт», - говорит глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов.



Кстати, новая часть Киреевска будет с французским акцентом, из-за балконов. Здесь они можно сказать символические и не привычные для российского народа. Как уверил подрядчик, согласно проекту балкон французский.



На площадке возведены 17 трехэтажных домов, в плане еще пять девятиэтажек. Это более 1400 квартир для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, чем изобилуют многие поселки и деревни Киреевского района. В перспективе появятся здесь торговый центр и небольшие магазины, аптеки, детские городки, предусмотрен даже детский сад и школа. Благо 20 гектаров земли позволяют. К слову, еще год назад здесь был пустырь. Обещана и дорога к городу. А назвали микрорайон Брусяновским, из-за соседства с одноименной деревней.





«Оживится» микрорайон Брусяновский аккурат к 1 сентября. По крайней мере, власти и подрядчики обещали к этому времени сделать работу над ошибками и благоустроить дворы. Что, возможно, даст уверенность жителям вселиться в свои дома и справить новоселье.

Первое знакомство с новой квартирой оставляет много эмоций. Уж Исаенковым есть с чем сравнить. В своем поселке они мучились в полуразрушенном бараке. «Представляете, в доме, где мы раньше жили, стена отходила от окна. Туалет был на улице», - рассказывают новоселы.Жилье выдали метр в метр, те же 42 квадрата. Хоть и в тесноте, зато с удобствами и раздельными комнатами. Что особенно ценно для этой семьи – есть индивидуальное отопление. И все бы хорошо, но не обошлось без ложки дегтя. Странная отделка плинтусами, перекошенные входные двери, трещины между стеной и отмосткой. Обеспокоенные новоселы спешат нам показать, что творится под домом. В подвале вода, грязь. Жители беспокоятся, что фундамент будет подмывать из-за чего дом будет разрушаться.Вместе с главой киреевской администрации мы осмотрели все недочеты строителей, что впрочем, не стало для него окрытием. Игорь Цховребов считает, что при таком масштабе и темпах работ недостатки неизбежны. «Дома возводились в кратчайшие сроки. Строители знают, что мы не примем дома до тех пор, пока все не будет доделано. Гарантия дается не менее четырех лет на всю конструкцию здания, на установленное оборудование. По нашему требованию подрядчики будут устранять те недостатки, которые входят в контракт», - говорит глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов.Кстати, новая часть Киреевска будет с французским акцентом, из-за балконов. Здесь они можно сказать символические и не привычные для российского народа. Как уверил подрядчик, согласно проекту балкон французский.На площадке возведены 17 трехэтажных домов, в плане еще пять девятиэтажек. Это более 1400 квартир для переселения людей из ветхого и аварийного жилья, чем изобилуют многие поселки и деревни Киреевского района. В перспективе появятся здесь торговый центр и небольшие магазины, аптеки, детские городки, предусмотрен даже детский сад и школа. Благо 20 гектаров земли позволяют. К слову, еще год назад здесь был пустырь. Обещана и дорога к городу. А назвали микрорайон Брусяновским, из-за соседства с одноименной деревней.«Оживится» микрорайон Брусяновский аккурат к 1 сентября. По крайней мере, власти и подрядчики обещали к этому времени сделать работу над ошибками и благоустроить дворы. Что, возможно, даст уверенность жителям вселиться в свои дома и справить новоселье.









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