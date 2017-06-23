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НОВОСТИ | Общество



23.06.2017 12:51 Активисты регионального отделения ОНФ добиваются ликвидации 16 крупных свалок
"Вести-Тула"



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Свалкам - НЕТ! ДА - чистоте! В Тульской области реализуется программа «Генеральная уборка». В ее рамках активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта добиваются ликвидации 16 крупных свалок. На сегодня на сайте проекта обозначено 358 мест несанкционированного складирования отходов.

Так, жителями Каменского района был обнаружен закрытый полигон, куда, по их словам, продолжает свозиться мусор. Также несанкционированные свалки портят воздух и жизнь в Чернском, Киреевском, Богородицком и других районах области
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