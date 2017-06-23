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23.06.2017 12:35 Уникальные снимки семьи Толстых можно увидеть в галерее «Ясная Поляна» "Вести-Тула"





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Гостям учреждения покажут мемориальные вещи из Дома Толстого, а также 45 фотографий из Фонда исторической фотографии имени Буллы. Эти снимки публиковались в российских и иностранных иллюстрированных газетах и журналах, воспроизводились в виде открыток. Карточки из коллекции Пола Родзянко, созданные по снимкам Буллы, также представлены на выставке.





В галерее «Ясная Поляна» в Туле сегодня открывается выставка, приуроченная к 110-летию приезда известного фотографа Карла Булла в усадьбу знаменитого писателя.Гостям учреждения покажут мемориальные вещи из Дома Толстого, а также 45 фотографий из Фонда исторической фотографии имени Буллы. Эти снимки публиковались в российских и иностранных иллюстрированных газетах и журналах, воспроизводились в виде открыток. Карточки из коллекции Пола Родзянко, созданные по снимкам Буллы, также представлены на выставке.

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