Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



23.06.2017 10:58 На белевском Кургане бессмертия появилась еще одна братская могила
Алина Фурсенко



| фото |
История обретает имена и лица даже спустя десятки лет. Накануне на белевском Кургане бессмертия появилась еще одна братская могила. Земле были преданы останки 24 бойцов.

«Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим поисковым отрядам. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Изо дня в день, по крупицам они восстанавливают историю священной, великой войны. У этой истории появляются новые имена тех, кто отдал свои жизни за наше будущее».

Всего на белевском Кургане бессмертия покоятся останки 831 бойца. За 20 лет Вахты памяти опознать удалось только 60 человек. С каждым днем делать это становится все сложнее. Из 25 найденных этой весной солдат, имя есть только у одного – это Мухаммед Хабибуллин, уроженец башкирского села. Пролежав семь десятков лет в белевской земле, сегодня он возращается домой.

«Мы нашли племянника погибшего бойца. Он был очень рад этой новости», - рассказывает заместитель руководителя поискового отряда имени Султанова республики Башкортостан Риваль Канеев.


С каждым годом поисковикам все сложнее работать. Но земля еще хранит своих защитников. По словам руководителя детского молодежного поискового центра «Искатель» Дмитрия Куренкова, «…говорить о том, что эта работа будет бесконечной нельзя. Еще несколько десятков лет и мы можем считать, что основную часть солдат мы найдем».

Школьникам, которые начинали Вахту памяти уже за 30. Но на смену им приходят новые. Еще два поисковых отряда появилось в регионе. Накануне они обрели свои знамена.

Свежую землю укрывают цветы и еловые лапы. Совсем скоро здесь появится скромный памятник, на котором не будет имен, но сохранится память о 24 безымянных бойцах, не менее важных героях Великой Отечественной войны.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.