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23.06.2017 10:58 На белевском Кургане бессмертия появилась еще одна братская могила Алина Фурсенко





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«Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим поисковым отрядам. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Изо дня в день, по крупицам они восстанавливают историю священной, великой войны. У этой истории появляются новые имена тех, кто отдал свои жизни за наше будущее».



Всего на белевском Кургане бессмертия покоятся останки 831 бойца. За 20 лет Вахты памяти опознать удалось только 60 человек. С каждым днем делать это становится все сложнее. Из 25 найденных этой весной солдат, имя есть только у одного – это Мухаммед Хабибуллин, уроженец башкирского села. Пролежав семь десятков лет в белевской земле, сегодня он возращается домой.



«Мы нашли племянника погибшего бойца. Он был очень рад этой новости», - рассказывает заместитель руководителя поискового отряда имени Султанова республики Башкортостан Риваль Канеев.





С каждым годом поисковикам все сложнее работать. Но земля еще хранит своих защитников. По словам руководителя детского молодежного поискового центра «Искатель» Дмитрия Куренкова, «…говорить о том, что эта работа будет бесконечной нельзя. Еще несколько десятков лет и мы можем считать, что основную часть солдат мы найдем».



Школьникам, которые начинали Вахту памяти уже за 30. Но на смену им приходят новые. Еще два поисковых отряда появилось в регионе. Накануне они обрели свои знамена.



Свежую землю укрывают цветы и еловые лапы. Совсем скоро здесь появится скромный памятник, на котором не будет имен, но сохранится память о 24 безымянных бойцах, не менее важных героях Великой Отечественной войны.





История обретает имена и лица даже спустя десятки лет. Накануне на белевском Кургане бессмертия появилась еще одна братская могила. Земле были преданы останки 24 бойцов.«Отдельные слова благодарности хочется сказать нашим поисковым отрядам. – Отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Изо дня в день, по крупицам они восстанавливают историю священной, великой войны. У этой истории появляются новые имена тех, кто отдал свои жизни за наше будущее».Всего на белевском Кургане бессмертия покоятся останки 831 бойца. За 20 лет Вахты памяти опознать удалось только 60 человек. С каждым днем делать это становится все сложнее. Из 25 найденных этой весной солдат, имя есть только у одного – это Мухаммед Хабибуллин, уроженец башкирского села. Пролежав семь десятков лет в белевской земле, сегодня он возращается домой.«Мы нашли племянника погибшего бойца. Он был очень рад этой новости», - рассказывает заместитель руководителя поискового отряда имени Султанова республики Башкортостан Риваль Канеев.С каждым годом поисковикам все сложнее работать. Но земля еще хранит своих защитников. По словам руководителя детского молодежного поискового центра «Искатель» Дмитрия Куренкова, «…говорить о том, что эта работа будет бесконечной нельзя. Еще несколько десятков лет и мы можем считать, что основную часть солдат мы найдем».Школьникам, которые начинали Вахту памяти уже за 30. Но на смену им приходят новые. Еще два поисковых отряда появилось в регионе. Накануне они обрели свои знамена.Свежую землю укрывают цветы и еловые лапы. Совсем скоро здесь появится скромный памятник, на котором не будет имен, но сохранится память о 24 безымянных бойцах, не менее важных героях Великой Отечественной войны.











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