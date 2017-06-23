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НОВОСТИ | Общество



23.06.2017 19:47 «Новая телефония» от «Ростелекома» стала доступнее еще в пяти городах Тульской области
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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С расширением географии «Новой телефонии» от «Ростелекома» еще больше клиентов получат полный доступ к возможностям Виртуальной АТС и смогут использовать телефонную нумерацию своего города. А в случае переезда в другой офис, можно «забрать» номер и подключить на новом месте.

«Виртуальная АТС – это оптимальное решение для компаний, нацеленных на экспансивное развитие. Облачная структура сервиса позволяет гибко расширять географию его применения, что делает «Новую телефонию» от «Ростелекома» мощным инструментом для быстрого и эффективного масштабирования бизнеса наших клиентов. Наращивание бесшовных внутренних коммуникаций компании и облачное хранение клиентской базы обеспечивают возможность непрерывной работы, даже если ваши офисы разнесены не только по разным городам, но и по разным странам, и даже континентам. Главное, чтобы был доступ в интернет. Кстати, звонки внутри предприятия через виртуальную АТС останутся бесплатными, независимо от географического удаления абонентов», - рассказывает заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

«Новая телефония» пришла на смену офисной АТС. Такая виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на облачных серверах провайдера. Облачная телефония не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно получить из любой точки планеты при наличии доступа в интернет, а междугородные и международные звонки через «облако» обходятся гораздо дешевле.

Для управления виртуальной АТС создан интуитивно понятный интерфейс, который позволяет без труда настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, вести мониторинг звонков и многое другое.
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