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НОВОСТИ | Общество



22.06.2017 18:45 На «Октаве» будут выпускать современные наушники
"Вести-Тула"



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Госкорпорация Ростех восстановит легендарное предприятие по производству акустического оборудования «Октава». Данное решение было принято наблюдательным советом корпорации.

В последние годы все ключевые показатели деятельности тульской Октавы пошли на спад. Износ оборудования до 90% при том, что его средний возраст - более 30 лет, а загрузка не превышает 15%. Несмотря на это завод до сих пор является единственным в стране разработчиком и производителем уникального электроакустического оборудования. Это - микрофоны, гарнитуры и телефонная аппаратура. Именно в микрофон «Октавы» Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!».

На данный момент специалисты Ростеха разработали стратегию развития предприятия. Так, в ближайшие пару лет предполагается выход на смежные рынки и запуск производства новых проводных и беспроводных наушников для массового потребителя. Это направление должно в перспективе занять до 50% от выручки предприятия. А к 2025 году доход «Октавы» должен составить более 1,7 млрд. руб.
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