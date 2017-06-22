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22.06.2017 18:45 На «Октаве» будут выпускать современные наушники "Вести-Тула"





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В последние годы все ключевые показатели деятельности тульской Октавы пошли на спад. Износ оборудования до 90% при том, что его средний возраст - более 30 лет, а загрузка не превышает 15%. Несмотря на это завод до сих пор является единственным в стране разработчиком и производителем уникального электроакустического оборудования. Это - микрофоны, гарнитуры и телефонная аппаратура. Именно в микрофон «Октавы» Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!».



На данный момент специалисты Ростеха разработали стратегию развития предприятия. Так, в ближайшие пару лет предполагается выход на смежные рынки и запуск производства новых проводных и беспроводных наушников для массового потребителя. Это направление должно в перспективе занять до 50% от выручки предприятия. А к 2025 году доход «Октавы» должен составить более 1,7 млрд. руб.





Госкорпорация Ростех восстановит легендарное предприятие по производству акустического оборудования «Октава». Данное решение было принято наблюдательным советом корпорации.В последние годы все ключевые показатели деятельности тульской Октавы пошли на спад. Износ оборудования до 90% при том, что его средний возраст - более 30 лет, а загрузка не превышает 15%. Несмотря на это завод до сих пор является единственным в стране разработчиком и производителем уникального электроакустического оборудования. Это - микрофоны, гарнитуры и телефонная аппаратура. Именно в микрофон «Октавы» Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!».На данный момент специалисты Ростеха разработали стратегию развития предприятия. Так, в ближайшие пару лет предполагается выход на смежные рынки и запуск производства новых проводных и беспроводных наушников для массового потребителя. Это направление должно в перспективе занять до 50% от выручки предприятия. А к 2025 году доход «Октавы» должен составить более 1,7 млрд. руб.

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