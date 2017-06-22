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22.06.2017 18:33 Туляки приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби Алексей Еремин





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Сотни туляков начали собираться у памятника Льву Толстому задолго до трагического часа - четырёх утра, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Сотни человек снова встали в одну колонну.

«Сегодня мы вспоминаем родных и близких, всех тех, кто не дожил до Великой Победы. Тех, которые своим трудом, своим подвигом выиграли эту войну и восстанавливали нашу страну», - говорит депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев.



Всем миром встречать наступление 22 июня с зажжёнными свечами – стало традицией. У туляков, жителей города-героя, который стойко держал оборону и не пропустил врага к сердцу Родины, эта память особенно крепка.



Не случайно организаторами этой акции в Туле стала именно молодёжь: молодёжный парламент при Тульской областной Думе и «Молодая гвардия Единой России». По словам председателя молодежного парламента при Тульской облдуме Евгения Панфлова, «…наша задача – сохранять историю, преумножать ее. Делать все для того, чтобы не было попыток ее фальсификации, как сегодня некоторые пытаются это сделать».



Плечом к плечу в колонне памяти представители всех поколений с теми, кто ковал Великую Победу, прошли по главной улице города-героя. Наша память о той страшной, великой войне, о бессмертном подвиге героев, которые ковали Победу, жива до тех пор, пока люди встают в одну колонну, пока россияне по всей стране проходят со свечей памяти по улицам своих городов.



На площади Победы в молчании туляки склонили свои головы у трёх штыков. «Было почти невозможно сокрушить эту армаду, но мы сокрушили ее и сумели победить. Водрузили знамя Победы над Рейхстагом, и Германия капитулировала», - сказал, обращаясь к участникам митинга, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников.



Здесь же был дан старт ещё одной акции «Священная война» - все, кто этим утром оказался на площади Победы, вместе хором исполнили легендарную песню. «Вспомни. Сделай. Приди». В рамках этой акции туляки прикрепили бумажных голубей к синему полотнищу, символизирующему мирное небо, небо без войны.



В этот день, День памяти и скорби в городах, сёлах России и далеко за её пределами молитвенно вспоминают десятки миллионов павших. Тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу. 27 миллионов жизней… миллионы свечей.Сотни туляков начали собираться у памятника Льву Толстому задолго до трагического часа - четырёх утра, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Сотни человек снова встали в одну колонну.«Сегодня мы вспоминаем родных и близких, всех тех, кто не дожил до Великой Победы. Тех, которые своим трудом, своим подвигом выиграли эту войну и восстанавливали нашу страну», - говорит депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев.Всем миром встречать наступление 22 июня с зажжёнными свечами – стало традицией. У туляков, жителей города-героя, который стойко держал оборону и не пропустил врага к сердцу Родины, эта память особенно крепка.Не случайно организаторами этой акции в Туле стала именно молодёжь: молодёжный парламент при Тульской областной Думе и «Молодая гвардия Единой России». По словам председателя молодежного парламента при Тульской облдуме Евгения Панфлова, «…наша задача – сохранять историю, преумножать ее. Делать все для того, чтобы не было попыток ее фальсификации, как сегодня некоторые пытаются это сделать».Плечом к плечу в колонне памяти представители всех поколений с теми, кто ковал Великую Победу, прошли по главной улице города-героя. Наша память о той страшной, великой войне, о бессмертном подвиге героев, которые ковали Победу, жива до тех пор, пока люди встают в одну колонну, пока россияне по всей стране проходят со свечей памяти по улицам своих городов.На площади Победы в молчании туляки склонили свои головы у трёх штыков. «Было почти невозможно сокрушить эту армаду, но мы сокрушили ее и сумели победить. Водрузили знамя Победы над Рейхстагом, и Германия капитулировала», - сказал, обращаясь к участникам митинга, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников.Здесь же был дан старт ещё одной акции «Священная война» - все, кто этим утром оказался на площади Победы, вместе хором исполнили легендарную песню. «Вспомни. Сделай. Приди». В рамках этой акции туляки прикрепили бумажных голубей к синему полотнищу, символизирующему мирное небо, небо без войны.









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