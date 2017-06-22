Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.06.2017 16:21 Евгений Авилов вручил грамоты и благодарности сотрудникам тульского филиала ВГТРК
"Вести-Тула"



| фото |
Глава администрации Тулы Евгений Авилов пришёл в тульский филиал ВГТРК не с пустыми руками, а с многочисленными грамотами и благодарностями от руководства области и города за нелёгкий честный и объективный журналистский труд.

Евгений Авилов признался, что регулярно смотрит тульские «Вести» и слушает наши радиоэфиры. «Мне необходимо обладать оперативной, достоверной информацией. Тульский филиал ВГТРК позволяет получить ее в полном объеме», - говорит Евгений Авилов.

Также глава администрации отметил, что наши объективные, порой критичные репортажи помогают жителям города и области стать услышанными властями. Наград удостоились абсолютно все сотрудники телерадиокомпании, не только те, что работают, так сказать, на передовой и в кадре. Ведь работа телевидения и радио – сугубо командная.

«Получать награды, тем более почётную грамоту, всегда приятно. – Говорит корреспондент тульского филиала ВГТРК Мария Кузнецова. - Приятно, что твой труд ценится. А также приятно, что продолжается наш юбилей».














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.