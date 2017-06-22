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22.06.2017 16:21 Евгений Авилов вручил грамоты и благодарности сотрудникам тульского филиала ВГТРК "Вести-Тула"





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Евгений Авилов признался, что регулярно смотрит тульские «Вести» и слушает наши радиоэфиры. «Мне необходимо обладать оперативной, достоверной информацией. Тульский филиал ВГТРК позволяет получить ее в полном объеме», - говорит Евгений Авилов.



Также глава администрации отметил, что наши объективные, порой критичные репортажи помогают жителям города и области стать услышанными властями. Наград удостоились абсолютно все сотрудники телерадиокомпании, не только те, что работают, так сказать, на передовой и в кадре. Ведь работа телевидения и радио – сугубо командная.



«Получать награды, тем более почётную грамоту, всегда приятно. – Говорит корреспондент тульского филиала ВГТРК Мария Кузнецова. - Приятно, что твой труд ценится. А также приятно, что продолжается наш юбилей».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов пришёл в тульский филиал ВГТРК не с пустыми руками, а с многочисленными грамотами и благодарностями от руководства области и города за нелёгкий честный и объективный журналистский труд.Евгений Авилов признался, что регулярно смотрит тульские «Вести» и слушает наши радиоэфиры. «Мне необходимо обладать оперативной, достоверной информацией. Тульский филиал ВГТРК позволяет получить ее в полном объеме», - говорит Евгений Авилов.Также глава администрации отметил, что наши объективные, порой критичные репортажи помогают жителям города и области стать услышанными властями. Наград удостоились абсолютно все сотрудники телерадиокомпании, не только те, что работают, так сказать, на передовой и в кадре. Ведь работа телевидения и радио – сугубо командная.«Получать награды, тем более почётную грамоту, всегда приятно. – Говорит корреспондент тульского филиала ВГТРК Мария Кузнецова. - Приятно, что твой труд ценится. А также приятно, что продолжается наш юбилей».









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