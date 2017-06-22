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22.06.2017 09:22 В Новомосковске прошли соревнования кинологических подразделений МВД Полина Ермолаева





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Еще одно испытание – лобовое нападение. Задача собаки защитить кинолога. И самое сложное в нем не намертво вцепиться, а по команде отцепиться от фигуранта. Зубы то чешутся наказать обидчика хозяина посильней.



Шестнадцать команд, по два кинолога с каждого райотдела. Конечная цель соревнований не победа. Во всяком случае, для четвероногих участников приоритеты иные. Для служебной собаки важно – сохранить жизнь хозяина и дорогих ему людей. Это самый верный напарник – так говорят о своих лохматых коллегах кинологи. И это самый эффективный тандем там, где без исключительных обоняния и отваги не обойтись.



«Только за шесть месяцев этого года с помощью кинологов было раскрыто более ста преступлений. Трудно подсчитать, какой эффект от этой службы – он очень серьезен», - говорит начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.



Завершились соревнования награждением кинологов, а их четвероногие напарники получат свою порцию гастрономических призов за старания вечером.

Большие, умные и совсем даже не страшные, когда рядом хозяин – профессиональный кинолог. С поставленной задачей лохматый служака по кличке Дэн справился в считанные минуты. Нашел имитацию тротиловой бомбы – всех спас.Еще одно испытание – лобовое нападение. Задача собаки защитить кинолога. И самое сложное в нем не намертво вцепиться, а по команде отцепиться от фигуранта. Зубы то чешутся наказать обидчика хозяина посильней.Шестнадцать команд, по два кинолога с каждого райотдела. Конечная цель соревнований не победа. Во всяком случае, для четвероногих участников приоритеты иные. Для служебной собаки важно – сохранить жизнь хозяина и дорогих ему людей. Это самый верный напарник – так говорят о своих лохматых коллегах кинологи. И это самый эффективный тандем там, где без исключительных обоняния и отваги не обойтись.«Только за шесть месяцев этого года с помощью кинологов было раскрыто более ста преступлений. Трудно подсчитать, какой эффект от этой службы – он очень серьезен», - говорит начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.Завершились соревнования награждением кинологов, а их четвероногие напарники получат свою порцию гастрономических призов за старания вечером.









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