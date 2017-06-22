НОВОСТИ | Общество







22.06.2017 14:10 По улицам Москвы «прогуливается» Лев Толстой "Вести-Тула"





| фото |



3D-классик в подпоясанной кушаком белой рубахе и заправленных в высокие сапоги брюках прогуливается рядом с описанным в «Войне и мире», как дом Ростовых, домом номер 52 на Поварской улице, домом номер 9 на улице Воздвиженке - прототип дома «старика Болконского», а также около Государственного музея Толстого.



Кроме нашего земляка, с помощью мобильного приложения на улицах Москвы отныне можно повстречать Фёдора Достоевского, Виктора Цоя, Александра Пушкина, Петра Первого, Ивана Грозного, Михаила Ломоносова, Наполеона Бонапарта и не только.





Лев Толстой «прогуливается теперь» по улицам столицы. Повстречать в Москве можно, конечно, не самого Льва Николаевича, а его виртуальную копию, которой пополнилось мобильное приложение «Узнай Москву Фото».3D-классик в подпоясанной кушаком белой рубахе и заправленных в высокие сапоги брюках прогуливается рядом с описанным в «Войне и мире», как дом Ростовых, домом номер 52 на Поварской улице, домом номер 9 на улице Воздвиженке - прототип дома «старика Болконского», а также около Государственного музея Толстого.Кроме нашего земляка, с помощью мобильного приложения на улицах Москвы отныне можно повстречать Фёдора Достоевского, Виктора Цоя, Александра Пушкина, Петра Первого, Ивана Грозного, Михаила Ломоносова, Наполеона Бонапарта и не только.

Читать @gtrktula

















