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22.06.2017 13:48 В Туле почтили память сотрудников госбезопасности "Вести-Тула"





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В траурном мероприятии приняли участие руководители управления ФСБ по Тульской области, сотрудники и ветераны службы, школьники. «Нашим прадедам, дедам, отцам выпала тяжелая ноша – защита Родины в нелегких боях. Туляки находились на передней линии обороны, бились в рядах Тульского рабочего полка, организовывали диверсионную и партизанскую работу на оккупированных территориях, ковали оружие победы. Мы никогда не забудем тех, кто ценой своей жизни спас советский народ от захватчиков. Подарил жизнь следующим поколениям», - сказал начальник УФСБ по Тульской области Алексей Зиновьев.



К Вечному огню легли гвоздики и алые розы в память о всех тех, кто осенью–зимой 1941 года на южных подступах к Москве остановил врага. «Сейчас мы находимся в святом для каждого современного сотрудника тульского УФСБ, как, впрочем, и для всех жителей областного центра месте - у памятника защитникам Тулы. Памятника тулякам, которые служили в органах государственной безопасности, сражались в Тульском рабочем полку, в истребительных батальонах, в разведывательно-диверсионных группах и в 156-ом полку НКВД. Именно они в 1941 году грудью встали на защиту Тулы, и не пустили фашистов в город. День памяти и скорби – особый день. Ведь пока мы помним – мы живем. Много лет прошло с той ночи, когда немецко-фашистские войска вероломно напали на Советский Союз. Сменились поколения, сменился государственный и общественный строй в нашей стране, но осталась наша память. И благодаря этой памяти, страна живет», - говорит генерал-майор в отставке, начальник УФСБ по Тульской области 1996 - 2008 годы Владимир Лебедев.



Сегодня в четыре часа утра в День памяти и скорби у стен кремля напротив здания УФСБ по Тульской области состоялось возложение цветов к памятнику «Сотрудникам органов безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов - участникам обороны города Тулы осенью-зимой 1941-ого года». Монумент был открыт накануне 70-летия победы в Великой Отечественной войне.В траурном мероприятии приняли участие руководители управления ФСБ по Тульской области, сотрудники и ветераны службы, школьники. «Нашим прадедам, дедам, отцам выпала тяжелая ноша – защита Родины в нелегких боях. Туляки находились на передней линии обороны, бились в рядах Тульского рабочего полка, организовывали диверсионную и партизанскую работу на оккупированных территориях, ковали оружие победы. Мы никогда не забудем тех, кто ценой своей жизни спас советский народ от захватчиков. Подарил жизнь следующим поколениям», - сказал начальник УФСБ по Тульской области Алексей Зиновьев.К Вечному огню легли гвоздики и алые розы в память о всех тех, кто осенью–зимой 1941 года на южных подступах к Москве остановил врага. «Сейчас мы находимся в святом для каждого современного сотрудника тульского УФСБ, как, впрочем, и для всех жителей областного центра месте - у памятника защитникам Тулы. Памятника тулякам, которые служили в органах государственной безопасности, сражались в Тульском рабочем полку, в истребительных батальонах, в разведывательно-диверсионных группах и в 156-ом полку НКВД. Именно они в 1941 году грудью встали на защиту Тулы, и не пустили фашистов в город. День памяти и скорби – особый день. Ведь пока мы помним – мы живем. Много лет прошло с той ночи, когда немецко-фашистские войска вероломно напали на Советский Союз. Сменились поколения, сменился государственный и общественный строй в нашей стране, но осталась наша память. И благодаря этой памяти, страна живет», - говорит генерал-майор в отставке, начальник УФСБ по Тульской области 1996 - 2008 годы Владимир Лебедев.









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