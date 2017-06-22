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22.06.2017 13:22 Туляки приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» "Вести-Тула"





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«Сегодня мы вспоминаем родных и близких, да и просто всех тех людей, которые не дожили до Великой Победы. Тех, которые своим трудом, своим подвигом выиграли эту войну и восстанавливали нашу страну», - говорит депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев.



«Вспомни. Сделай. Приди». В рамках этой акции туляки прикрепили бумажных голубей к синему полотнищу, символизирующему мирное небо, небо без войны. Развёрнутый репортаж нашего специального корреспондента Алексея Ерёмина о мероприятиях по случаю дня памяти и скорби смотрите сегодня в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20:45.





Сегодня День памяти и скорби. Ровно 76 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. В память о тех, кто совершил бессмертный подвиг, туляки зажгли сотни свечей. Этой ночью по проспекту Ленина прошла торжественная акция «Свеча памяти».«Сегодня мы вспоминаем родных и близких, да и просто всех тех людей, которые не дожили до Великой Победы. Тех, которые своим трудом, своим подвигом выиграли эту войну и восстанавливали нашу страну», - говорит депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев.«Вспомни. Сделай. Приди». В рамках этой акции туляки прикрепили бумажных голубей к синему полотнищу, символизирующему мирное небо, небо без войны. Развёрнутый репортаж нашего специального корреспондента Алексея Ерёмина о мероприятиях по случаю дня памяти и скорби смотрите сегодня в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20:45.







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