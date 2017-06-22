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НОВОСТИ | Общество



22.06.2017 12:32 У жителей дома на Жукова появилась надежда на позитивные перемены
Алина Фурсенко



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Среднестатистический двор – на этих качелях качались еще родители нынешних малышей, забор, свежепокрашенный, но покосившийся сколотили сами жильцы, изваяли и клумбу, как смогли – все-таки не профессионалы. Галина Демидова взялась за бумагу и ручку – и начала просить подмоги. «Помру – хоть после меня память какая-нибудь останется, только поэтому. Хочется жить как человек» - говорит Галина Демидова.

Стучалась Галина Михайловна в разные двери. Сначала на уровне района, потом города, и много лет в ответ слушала тишину. Этим летом решила написать губернатору – и сегодня увидела на своем пороге руководителей и района, и города.

«Обращения я ваши почитал, в переписке со всеми инстанциями находитесь с 2008 года. Сейчас в регионе мы начинаем реализацию программы, которая, в том числе, предполагает и выделение денег из регионального бюджета – Комфортная городская среда», - отметил глава региона Алексей Дюмин. По этой программе в этом году планируют облагородить 160 дворов. А уж что делать в первую очередь – это властям должны подсказать жильцы.

Управляющая компания, обслуживающая дом 8-Б на Маршала Жукова, вроде бы из благополучных. В рейтинге плавает между желтой и зеленой зонами. Однако, до того, чтобы хотя бы просто покрасить подъезды, дело не доходит несколько лет. Лишних денег нет, утверждают коммунальщики.

С Галиной Михайловной, как с главной возмутительницей спокойствия – в хорошем конечно смысле – теперь обещали советоваться и без контроля сверху дело тоже не оставят. «В сухом остатке, что будет сделано? По программе благоустройства уложат асфальт, установят бордюры. Управляющая компания наведет порядок по кровле, и выполнит необходимый перечень работ по опиловке, по замене канализации, труб», - пообещал Алексей Дюмин. А, кроме того, совсем скоро здесь появится детская площадка, и новые качели уже не будут так угрожающе скрипеть.















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