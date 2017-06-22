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22.06.2017 12:04 Андрей Третьяков проинспектировал Щекинскую районную больницу "Вести-Тула"





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Знакомство с медучреждением он начал, разумеется, с регистратуры. Оценил вежливый и доброжелательный персонал. Записаться к врачам можно как через Интернет, так и по телефону, через инфомат, и непосредственно в самой регистратуре. Кстати, привычное стекло в поликлинике между пациентом и регистраторами отсутствует.



Конечно, в больнице есть свои проблемы. К примеру, как и практически везде - кадровая. Тем не менее, министр высоко оценил медучреждение. «То, что я увидел здесь, мне понравилось. Хотел бы, чтобы другие медицинские учреждения региона выглядели именно так. И не только внешне, но и самое главное, по отношению к пациентам», - отметил Андрей Третьяков.



Накануне министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков встретился с врачами и медсестрами Щекинской районной больницы.Знакомство с медучреждением он начал, разумеется, с регистратуры. Оценил вежливый и доброжелательный персонал. Записаться к врачам можно как через Интернет, так и по телефону, через инфомат, и непосредственно в самой регистратуре. Кстати, привычное стекло в поликлинике между пациентом и регистраторами отсутствует.Конечно, в больнице есть свои проблемы. К примеру, как и практически везде - кадровая. Тем не менее, министр высоко оценил медучреждение. «То, что я увидел здесь, мне понравилось. Хотел бы, чтобы другие медицинские учреждения региона выглядели именно так. И не только внешне, но и самое главное, по отношению к пациентам», - отметил Андрей Третьяков.











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