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НОВОСТИ | Общество



22.06.2017 11:49 Сквер в поселке Шатск преобразится
Мария Кузнецова



| фото |
Площадка на восемнадцать тренажеров - первая в Шатске. Ее помогают собирать волонтеры - молодые жители поселка. «Эта первая такая площадка. Я такие видел в Туле, теперь и у нас такая будет», - говорит житель посёлка Дмитрий Федотов.

Когда-то в парке в Шатске за местным ДК росли деревья. Но старые тополя срубили, и место в центре города стало пустым. Только старая детская площадка и осталась. Несколько недель назад Людмила Селезнева позвонила в администрацию Тулы, а сегодня уже заканчивается монтаж площадки. Ее стоимость около полумиллиона рублей. Это подарок от спонсора.

Ко Дню города здесь планируют сделать площадку для воркаута и детский городок. Так решили на объезде Пролетарского округа. «Здесь много маленьких детей. Поэтому надо и детский городок ставить. От города такой подарок мы сделаем поселку», - говорит глава администрации города Тулы Евгений Авилов. Жители попросили установить лавочки и урны. А осенью здесь высадят липы, березы и плакучие ивы.

Также в Пролетарском округе продолжается асфальтирование дворов. «Уже готово основание в этом дворе. Асфальтировать планируем при благоприятных погодных условиях. Или на выходных, или в начале следующей недели этот двор будет в комплексе сдан под ключ», - заверяет руководитель организации-подрядчика Иван Портненко.

Во дворе по ул. Металлургов, 57 для колясок предусмотрены пандусы, а парковочные места отсыпят щебнем - так попросили жители. Дожди перестали лить нон-стоп, и это особенно радует подрядчика. Гарантия на работы - три года, но исполнитель уверен, что работу выполнит сразу качественно.
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