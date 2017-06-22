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22.06.2017 11:49 Сквер в поселке Шатск преобразится Мария Кузнецова





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Когда-то в парке в Шатске за местным ДК росли деревья. Но старые тополя срубили, и место в центре города стало пустым. Только старая детская площадка и осталась. Несколько недель назад Людмила Селезнева позвонила в администрацию Тулы, а сегодня уже заканчивается монтаж площадки. Ее стоимость около полумиллиона рублей. Это подарок от спонсора.



Ко Дню города здесь планируют сделать площадку для воркаута и детский городок. Так решили на объезде Пролетарского округа. «Здесь много маленьких детей. Поэтому надо и детский городок ставить. От города такой подарок мы сделаем поселку», - говорит глава администрации города Тулы Евгений Авилов. Жители попросили установить лавочки и урны. А осенью здесь высадят липы, березы и плакучие ивы.



Также в Пролетарском округе продолжается асфальтирование дворов. «Уже готово основание в этом дворе. Асфальтировать планируем при благоприятных погодных условиях. Или на выходных, или в начале следующей недели этот двор будет в комплексе сдан под ключ», - заверяет руководитель организации-подрядчика Иван Портненко.



Во дворе по ул. Металлургов, 57 для колясок предусмотрены пандусы, а парковочные места отсыпят щебнем - так попросили жители. Дожди перестали лить нон-стоп, и это особенно радует подрядчика. Гарантия на работы - три года, но исполнитель уверен, что работу выполнит сразу качественно.





Площадка на восемнадцать тренажеров - первая в Шатске. Ее помогают собирать волонтеры - молодые жители поселка. «Эта первая такая площадка. Я такие видел в Туле, теперь и у нас такая будет», - говорит житель посёлка Дмитрий Федотов.Когда-то в парке в Шатске за местным ДК росли деревья. Но старые тополя срубили, и место в центре города стало пустым. Только старая детская площадка и осталась. Несколько недель назад Людмила Селезнева позвонила в администрацию Тулы, а сегодня уже заканчивается монтаж площадки. Ее стоимость около полумиллиона рублей. Это подарок от спонсора.Ко Дню города здесь планируют сделать площадку для воркаута и детский городок. Так решили на объезде Пролетарского округа. «Здесь много маленьких детей. Поэтому надо и детский городок ставить. От города такой подарок мы сделаем поселку», - говорит глава администрации города Тулы Евгений Авилов. Жители попросили установить лавочки и урны. А осенью здесь высадят липы, березы и плакучие ивы.Также в Пролетарском округе продолжается асфальтирование дворов. «Уже готово основание в этом дворе. Асфальтировать планируем при благоприятных погодных условиях. Или на выходных, или в начале следующей недели этот двор будет в комплексе сдан под ключ», - заверяет руководитель организации-подрядчика Иван Портненко.Во дворе по ул. Металлургов, 57 для колясок предусмотрены пандусы, а парковочные места отсыпят щебнем - так попросили жители. Дожди перестали лить нон-стоп, и это особенно радует подрядчика. Гарантия на работы - три года, но исполнитель уверен, что работу выполнит сразу качественно.











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