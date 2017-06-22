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НОВОСТИ | Общество



22.06.2017 11:29 Тульский кремль можно будет увидеть таким, каким он был 500 лет назад
Алина Фурсенко



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Красиво, но пока все-таки пустовато – в этом сходятся во мнении специалисты. Тульский кремль должен ожить, наполниться, вступая во вторую половину собственного тысячелетия. И придётся копнуть вглубь в прямом смысле. Совсем скоро археологи возьмутся за лопаты.

Может, удастся обнаружить следы подземного хода, шедшего из Тайницкой башни, а может и другие тайны легендарной крепости, и запечатлеть, каким был быт ее обитателей.

«В наших планах воссоздание на территории кремля части древнего города с возможностью увидеть уклад, быт, традиции наших предков. Обязательно нужно восстановить уникальную живопись Успенского собора, где сохранились ценные фрески мастеров тульской и ярославской школ», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, «…важно предусмотреть включение исторического наследия Большой засечной черты в образовательные программы и программы патриотического воспитания молодежи».

Как лавина, череда мероприятий раскатится от кремля до всех городов Большой засечной черты, Крапивны, Лихвина (современного Чекалина), Одоева, Белева. Событийная часть останется на юбилейный 2020-й. Но уже сейчас по-очереди старинные здания этих городов будут возвращаться к своему историческому облику.

«Мы обратились к главным профессионалам, которые знают, что такое школьный познавательный туризм. Они по нашей просьбе разработали целую сеть, которую можно назвать туристский историко-культурный маршрут «Засечная черта», - говорит заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Турпоток охватит и новые направления, и известным добавит посетителей. По словам директора Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко, «…в самые лучшие месяцы посещаемость музея школьниками была только 49%. Это крайне низкий показатель. Те планы, которые сейчас намечены, должны кардинально изменить ситуацию».

«Куликово поле», кстати, станет ближе к Туле. Под крыло музея уже переданы два здания на улице Металлистов. Как только дома будут готовы для музейщиков, в них разместят экспозицию и школу юного реставратора. Планы на юбилей грандиозные, главный вопрос, получится ли осилить проекты финансово? Однако, оргкомитет, похоже, настроен оптимистично.

«Для меня, как губернатора, важно, что на мой запрос, на мой посыл откликнулось большое количество людей. Утвержден план, есть дорожная карта. Будет как федеральное финансирование, так и региональное. Ну и наши спонсоры, друзья Тульской области окажут поддержку».

Словом, по плану организаторов, должен получиться «эффект бабочки» - одно событие запустит целую цепь и буквально перезапустит туристический потенциал области. Однако, легкой, как взмах крыльев, работа не будет. Впереди долгий путь.

















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