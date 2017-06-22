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НОВОСТИ | Общество



22.06.2017 18:57 Компания «Ростелеком-Розничные системы» вновь получила признание экспертов
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») второй раз стала лауреатом 8-й ежегодной премии в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Централизация обслуживания».

Компания представила жюри проект по снижению времени обслуживания в офисах продаж. Ключевая задача — выведение процессов, отвечающих за обработку клиентских операций в бэк-офис. Проект позволил расширить функции розничной сети: в офисах «Ростелекома» стартуют продажи и обслуживание клиентов сегмента B2B по всей России.

«Одна из важнейших задач команды РРС сделать так, чтобы клиент в нашем офисе получал нужные ему услуги максимально быстро и комфортно, — прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-розничные системы». — Это вторая награда компании за проекты, направленные на повышение качества обслуживания. Для нас очень важно получить столь высокую оценку от экспертного сообщества».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно-значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие — доверие потребителей.
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