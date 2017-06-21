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НОВОСТИ | Общество



21.06.2017 18:25 Тульские студенты получили путёвку в трудовую жизнь
"Вести-Тула"



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Когда экзаменационная сессия остаётся позади и начинаются каникулы, к работе приступают самые активные - те, кто входит в студенческие отряды. Сотни молодых людей будут трудиться на реальных производствах, в сфере электроэнергетики, а также займутся организацией летнего отдыха детей. Традиционно, часть студотрядовцев останется работать в стенах ТулГУ, где им предстоит принять участие в ремонте и обновлении университетской инфраструктуры.

«У нас в области работают не только строительные отряды. Есть педагогические, научно-производственные, отряды проводников. Для ребят это возможность не только летом отдохнуть интересно, но и получить первую зарплату, научиться работать в коллективе. Многие ребята после того как испытали на себе работу в студенческих отрядах, выбирают те профессии, в которых получили первый опыт», - говорит член студенческого отряда Юлия Букалова.
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