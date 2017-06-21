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21.06.2017 16:41 Улицу Новую в Рассвете отремонтируют по программе «Народный бюджет» "Вести-Тула"





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Всего в этом году в программу «Народный бюджет» вошло 62 объекта. Она предусматривает выполнение 93 видов работ на общую сумму более ста миллионов рублей.





Ремонт дороги вскладчину. По программе «Народный бюджет», куда входят средства не только из областного и муниципальных бюджетов, но и деньги самих заинтересованных граждан и спонсоров, сейчас ведутся ремонтные работы по асфальтированию улицы Новой в посёлке Рассвет.Всего в этом году в программу «Народный бюджет» вошло 62 объекта. Она предусматривает выполнение 93 видов работ на общую сумму более ста миллионов рублей.

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