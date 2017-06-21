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21.06.2017 15:25 В Туле сотрудники ГИБДД проверили удостоверения у водителей микроавтобусов "Вести-Тула"





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В том числе, несоблюдение правил дорожного движения, неправильная эксплуатация транспортного средства. А также ненадлежащее оформление документов. С 1 июня начал действовать закон, по которому каждый водитель обязан иметь права российского образца. За эти три недели на обмен поступило 150 заявлений. Это очень большая цифра. Но получить новые права не так-то просто: водителю нужно сдать экзамены: на знание ПДД, вождение на автодроме и по городу, и, конечно, пройти медицинскую комиссию.



Рейды по городу ГИБДД обычно проводит в час пик. Среди пассажиров маршруток с пониманием к этому относятся не все.

Тульские госавтоинспекторы в рамках операции «Автобус» провели рейд на улице Кирова. Останавливали каждый микроавтобус. Правонарушения выявляли буквально через одного.В том числе, несоблюдение правил дорожного движения, неправильная эксплуатация транспортного средства. А также ненадлежащее оформление документов. С 1 июня начал действовать закон, по которому каждый водитель обязан иметь права российского образца. За эти три недели на обмен поступило 150 заявлений. Это очень большая цифра. Но получить новые права не так-то просто: водителю нужно сдать экзамены: на знание ПДД, вождение на автодроме и по городу, и, конечно, пройти медицинскую комиссию.Рейды по городу ГИБДД обычно проводит в час пик. Среди пассажиров маршруток с пониманием к этому относятся не все.











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