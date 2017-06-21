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|21.06.2017 14:25 В Тульской области водитель иномарки погиб в результате столкновения с лосем
|"Вести-Тула"
Берегись не только автомобиля, но и дикого животного. В регионе участились случаи появления на проезжей части лосей, кабанов, косуль и других лесных обитателей.
Так, накануне 20 июня, на 89-ом километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» автомобиль «Деу Нексия» столкнулся с переходившим проезжую часть лосём. В результате чего водитель транспортного средства скончался на месте, а его пассажир госпитализирован в больницу – сообщает Госавтоинспекция.
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