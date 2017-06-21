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21.06.2017 13:54 В Туле пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби "Вести-Тула"





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А в ночь на 22 июня в три часа начнется общегородское шествие со свечами в областной столице. Начинаясь у памятника Толстому, оно завершится на площади Победы, где пройдут митинг, минута молчания, стартует традиционная акция «Вспомни. Сделай. Приди».



Присоединиться к ней можно в течение всего завтрашнего дня, прикрепив изготовленного своими руками бумажного голубя к полотнищу, которое будет растянуто у Вечного огня.





В Большой Туле начинается череда мероприятий, посвященных одной из самых печальных дат в истории России - Дню памяти и скорби, дню начала Великой Отечественной войны. На воинских захоронениях Всехсвятского, Зареченского кладбищ, в деревнях Ильино, Фёдоровка сегодня пройдет возложение цветов. Вечером в поселке Иншинском, сёлах Алешня и Зайцево состоится акция «Свеча памяти».А в ночь на 22 июня в три часа начнется общегородское шествие со свечами в областной столице. Начинаясь у памятника Толстому, оно завершится на площади Победы, где пройдут митинг, минута молчания, стартует традиционная акция «Вспомни. Сделай. Приди».Присоединиться к ней можно в течение всего завтрашнего дня, прикрепив изготовленного своими руками бумажного голубя к полотнищу, которое будет растянуто у Вечного огня.

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