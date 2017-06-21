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НОВОСТИ | Общество



21.06.2017 13:29 От Красной шапочки остались плащ да тапочки
"Вести-Тула"



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В Тульском областном театре юного зрителя готовятся к премьере спектакля по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка». Главная героиня уже далеко не маленькая девочка, а взрослая завидная невеста, серый волк - ее верный друг, а герой-дровосек уже не просто спаситель, а еще и жених.

«Этот спектакль сделан в рамках программы по пропаганде здорового образа жизни. То есть не просто, если хочешь быть закаляйся, а мы решили таким веселым, сказочным способом рассказать ребятам о том, чего не надо делать и что делать хорошо. Я пытаюсь так делать спектакли, чтобы каждый находил для себя что-то интересное. Дети свое, взрослые – свое», - говорит художественный руководитель Тульского областного театра юного зрителя Владимир Шинкарев.















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