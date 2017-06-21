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НОВОСТИ | Общество



21.06.2017 12:29 К концу этого года административная нагрузка на бизнес должна быть снижена
"Вести-Тула"



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На оглашении Национального инвестиционного рейтинга регионов в рамках Петербургского экономического форума губернатор отметил, что тульский регион продолжил на самом серьёзном уровне сокращать издержки бизнеса при реализации проектов, сроки предоставления услуг.

Напомним, что в рейтинге Тульская область заняла 4 место. В рамках встречи предпринимателей и представителей контрольно-надзорных органов, обсудили тему проверок контролирующими и надзорными органами всех уровней. Изменить систему, призван федеральный приоритетный проект «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Как отметил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, «…суть реформы – в сокращении требований, сокращении издержек. Необходимо, чтобы деятельность предпринимателей была максимально облегчена, и они могли заниматься своим, делом, не отвлекаясь на избыточные проверки и регулирование. Но, в то же время, необходимо сохранить разумный баланс».

Для достижения этих целей определены восемь направлений работы. В их числе: внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности; создание новой системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; внедрение системы профилактики нарушений обязательных требований.

Ожидается, что в результате проведения реформы уже к концу этого года по контролируемым видам рисков административная нагрузка на бизнес должна быть снижена не менее чем на 20%.














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