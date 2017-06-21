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НОВОСТИ | Общество



21.06.2017 11:38 Детский сад в «Петровском квартале» сдадут до конца года
Полина Ермолаева



| фото |
Этот дом в «Петровском квартале» по праву можно назвать детским садом 21-го века… Технологии, которые используются в его строительстве, удивят и родителей и будущих подопечных.

«Крыша будет атриумом, автоматика будет открывать окна на проветривание», - рассказывает главный архитектор проекта Марина Маркарян. Светом будет заполняться просторный холл с белым роялем. Красок придадут разноцветные рамы и фасад, украшенный рисунками, которые предложили на конкурс сами дети.

«Подобного детского сада нет ни в Туле, ни в области, да, наверное, и в соседних регионах», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, проинспектировавший возведение детского сада в «Петровском квартале».

Две тысячи квадратных метров счастливого детства – вместимость 110 малышей. Работа не остановилась даже, когда на площадке появился губернатор. Главу региона заверили, что планы завершить строительство к концу этого года будут реализованы, что не могло не порадовать местных мамочек.

На финишной прямой и благоустройство парковой и пляжной зоны… Трудно поверить, глядя на квартал со стороны пляжа, что речь идёт о сухопутной Туле. «Это единственный, наверное, в Туле микрорайон, где будет собственный пляж. Любой житель «Петровского квартала» может в шлепках и плавках выйти утром на пляж в выходной день и вечером вернуться обратно домой», - говорит руководитель объединения группы компаний «Стройальянс» и холдинга «Егорьевский» Валентин Бочков.

Концертная площадка, ротонда, оборудованное место для барбекю, спортивные зоны – все это в двух шагах от домов и не просто на словах или в проектах, а в стадии активной реализации. Открытие пляжа, к примеру, ожидается не позднее 15 июля, как раз к моменту, когда лето 2017-го вступит в свои права.
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