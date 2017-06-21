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21.06.2017 11:18 Киреевск прославил LIVEнь София Гафарова





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Но для настоящего рокера, ни капризы природы, ни расстояние не помеха. Чтобы послушать живой звук, увидеть любимые команды и получить драйв в маленьком городе под Тулой собралась не одна тысяча зрителей.



В отличие от предыдущих лет, участниками рок-фестиваля были уже не тульские, а столичные команды. Хендлайнером выступила группа «Casual», новое имя на рок-олимпе. Своими хитами ребята просто взорвали публику. «Я родом из Мытищ, поэтому мне очень близки маленькие города. С особым трепетом отношусь к приглашениям, поступающим на такие провинциальные фестивали. Здорово, что это мероприятие собрало зрителей не только из Киреевска, но и из Тулы, Москвы и других городов», - говорит солист группы «Casual» Алексей Яшин.



Силу фестиваля LIVEнь уже не музыкальную, физическую можно было наблюдать на специальном турнире по силовым видам спорта. Принять участие мог каждый желающий, и богатырей нашлось немало.

Под занавес фестиваля по тяжёлому року ударил «Гран Кураж», оправдав название и добавив фесту горячих эмоций.



Яркую точку своим фееричным выступление поставил театр огня «Эра». Кстати, на этот раз погода оказалась на стороне рокеров и не помешала фестивалю. Видимо, музыкальный LIVEнь оказался сильнее.

LIVEнь в Киреевске обещали восемь часов подряд. И речь не только о рок-фестивале. Свое название он получил два года назад, когда под самый занавес праздника на зрителей обрушился настоящий ливень. И этот июнь не особо радует погодой.Но для настоящего рокера, ни капризы природы, ни расстояние не помеха. Чтобы послушать живой звук, увидеть любимые команды и получить драйв в маленьком городе под Тулой собралась не одна тысяча зрителей.В отличие от предыдущих лет, участниками рок-фестиваля были уже не тульские, а столичные команды. Хендлайнером выступила группа «Casual», новое имя на рок-олимпе. Своими хитами ребята просто взорвали публику. «Я родом из Мытищ, поэтому мне очень близки маленькие города. С особым трепетом отношусь к приглашениям, поступающим на такие провинциальные фестивали. Здорово, что это мероприятие собрало зрителей не только из Киреевска, но и из Тулы, Москвы и других городов», - говорит солист группы «Casual» Алексей Яшин.Силу фестиваля LIVEнь уже не музыкальную, физическую можно было наблюдать на специальном турнире по силовым видам спорта. Принять участие мог каждый желающий, и богатырей нашлось немало.Под занавес фестиваля по тяжёлому року ударил «Гран Кураж», оправдав название и добавив фесту горячих эмоций.Яркую точку своим фееричным выступление поставил театр огня «Эра». Кстати, на этот раз погода оказалась на стороне рокеров и не помешала фестивалю. Видимо, музыкальный LIVEнь оказался сильнее.









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