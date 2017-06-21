Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.06.2017 11:18 Киреевск прославил LIVEнь
София Гафарова



| фото |
LIVEнь в Киреевске обещали восемь часов подряд. И речь не только о рок-фестивале. Свое название он получил два года назад, когда под самый занавес праздника на зрителей обрушился настоящий ливень. И этот июнь не особо радует погодой.

Но для настоящего рокера, ни капризы природы, ни расстояние не помеха. Чтобы послушать живой звук, увидеть любимые команды и получить драйв в маленьком городе под Тулой собралась не одна тысяча зрителей.

В отличие от предыдущих лет, участниками рок-фестиваля были уже не тульские, а столичные команды. Хендлайнером выступила группа «Casual», новое имя на рок-олимпе. Своими хитами ребята просто взорвали публику. «Я родом из Мытищ, поэтому мне очень близки маленькие города. С особым трепетом отношусь к приглашениям, поступающим на такие провинциальные фестивали. Здорово, что это мероприятие собрало зрителей не только из Киреевска, но и из Тулы, Москвы и других городов», - говорит солист группы «Casual» Алексей Яшин.

Силу фестиваля LIVEнь уже не музыкальную, физическую можно было наблюдать на специальном турнире по силовым видам спорта. Принять участие мог каждый желающий, и богатырей нашлось немало.
Под занавес фестиваля по тяжёлому року ударил «Гран Кураж», оправдав название и добавив фесту горячих эмоций.

Яркую точку своим фееричным выступление поставил театр огня «Эра». Кстати, на этот раз погода оказалась на стороне рокеров и не помешала фестивалю. Видимо, музыкальный LIVEнь оказался сильнее.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.