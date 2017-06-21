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21.06.2017 19:56 «Ростелеком» объявляет итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2016 году Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





| фото | ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2016 году (далее – «ГОСА»), которое состоялось в Москве 19 июня 2017 года.



Акционеры на ГОСА приняли следующие решения:

1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2016 финансового года.

2. Утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года по акциям компании в размере 15 млрд рублей, что составляет 113% свободного денежного потока . Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

• по привилегированным акциям типа А в размере 5,39 рубля на одну акцию;

• по обыкновенным акциям в размере 5,39 рубля на одну акцию.

При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: 7 июля 2017 года.

3. Избрали следующий состав совета директоров компании:

- Аганбегян Рубен Абелович;

- Аузан Александр Александрович;

- Дмитриев Кирилл Александрович;

- Златопольский Антон Андреевич;

- Иванов Сергей Борисович;

- Калугин Сергей Борисович;

- Осеевский Михаил Эдуардович;

- Полубояринов Михаил Игоревич;

- Пчелинцев Александр Анатольевич;

- Семенов Вадим Викторович;

- Яковицкий Алексей Андреевич.

4. Избрали следующий состав ревизионной комиссии:

- Веремьянина Валентина Федоровна;

- Дмитриев Антон Павлович;

- Карпов Илья Игоревич;

- Краснов Михаил Петрович;

- Мусиенко Олег Анатольевич;

- Понькин Александр Сергеевич;

- Шевчук Александр Викторович.

5. Утвердили аудитором компании на второе полугодие 2017 год и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».



Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об общем собрании акционеров, совете директоров, президенте и правлении компании, а также приняли ряд других решений.





