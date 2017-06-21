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Акционеры на ГОСА приняли следующие решения:
1. Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2016 финансового года.
2. Утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года по акциям компании в размере 15 млрд рублей, что составляет 113% свободного денежного потока . Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:
• по привилегированным акциям типа А в размере 5,39 рубля на одну акцию;
• по обыкновенным акциям в размере 5,39 рубля на одну акцию.
При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: 7 июля 2017 года.
3. Избрали следующий состав совета директоров компании:
- Аганбегян Рубен Абелович;
- Аузан Александр Александрович;
- Дмитриев Кирилл Александрович;
- Златопольский Антон Андреевич;
- Иванов Сергей Борисович;
- Калугин Сергей Борисович;
- Осеевский Михаил Эдуардович;
- Полубояринов Михаил Игоревич;
- Пчелинцев Александр Анатольевич;
- Семенов Вадим Викторович;
- Яковицкий Алексей Андреевич.
4. Избрали следующий состав ревизионной комиссии:
- Веремьянина Валентина Федоровна;
- Дмитриев Антон Павлович;
- Карпов Илья Игоревич;
- Краснов Михаил Петрович;
- Мусиенко Олег Анатольевич;
- Понькин Александр Сергеевич;
- Шевчук Александр Викторович.
5. Утвердили аудитором компании на второе полугодие 2017 год и первое полугодие 2018 года ООО «Эрнст энд Янг».
Помимо этого акционеры установили размер годового вознаграждения для членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава, Положений об общем собрании акционеров, совете директоров, президенте и правлении компании, а также приняли ряд других решений.
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