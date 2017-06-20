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20.06.2017 18:34 Новое производство в Щегловской засеке позволило создать 70 рабочих мест "Вести-Тула"





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Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев отметил важность открытия нового производства для города оружейников. «Производство, которое действительно для Тулы важно. Наша оборонная промышленность и гражданская сфера испытывают острую потребность в высокоточном литье. Та продукция, которую выпускает предприятие, в первую очередь ориентирована на наши оборонные предприятия. В то же время в гражданской тематике высокоточное литье будет востребовано», - говорит министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.



По словам генерального директора ООО «ТЛМЗ «Газмодель» Александра Евтухова, «…продукция предприятия является ярким примером импортозамещения. Технология для России уникальная. То, что раньше делали в Европе, в Китае, теперь будет производиться в России. Высокоточное литье позволяет значительно повысить качество, выпускаемой продукции и снизить затраты».



Новое производство открыли сегодня в областном центре. Завод высокоточного литья «Газмодель» был основан в прошлом году. Здесь будут изготавливать различные изделия и оборудование по уникальной технологии. На данный момент предприятии трудится 70 сотрудников, а сумма инвестиций составила свыше ста миллионов рублей.Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев отметил важность открытия нового производства для города оружейников. «Производство, которое действительно для Тулы важно. Наша оборонная промышленность и гражданская сфера испытывают острую потребность в высокоточном литье. Та продукция, которую выпускает предприятие, в первую очередь ориентирована на наши оборонные предприятия. В то же время в гражданской тематике высокоточное литье будет востребовано», - говорит министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.По словам генерального директора ООО «ТЛМЗ «Газмодель» Александра Евтухова, «…продукция предприятия является ярким примером импортозамещения. Технология для России уникальная. То, что раньше делали в Европе, в Китае, теперь будет производиться в России. Высокоточное литье позволяет значительно повысить качество, выпускаемой продукции и снизить затраты».









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