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20.06.2017 16:10 В Туле захоронили останки воинов, погибших в 1941 году "Вести-Тула"





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Дочери двух красноармейцев присутствовали на траурном мероприятии. Они приехали из других городов. Захоронение происходило на пятом Воинском кладбище. Мемориал открыли в этом году. Теперь здесь две братские могилы.



«21 июня состоится захоронение останков 14 красноармейцев в районе хутора Городище, найденных в районе Шлыкова. В Киреевском районе на Кургане Славы будут преданы земле останки 17 человек, найденных в районе севернее Болохова. Останки еще 9 красноармейцев будут захоронены в Ясногорском районе», - говорит руководитель патриотического объединения «Щит» Юрий Апарин.



Эхо прошедшей войны снова прозвучало. Сегодня прошло перезахоронение останков красноармейцев, погибших при обороне Тулы в 1941 году. Всего 85 бойцов 260-ой стрелковой дивизии были преданы земле. Установлено пять имён. К сожалению, ещё один медальон буквально рассыпался, расшифровать запись не удалось.Дочери двух красноармейцев присутствовали на траурном мероприятии. Они приехали из других городов. Захоронение происходило на пятом Воинском кладбище. Мемориал открыли в этом году. Теперь здесь две братские могилы.«21 июня состоится захоронение останков 14 красноармейцев в районе хутора Городище, найденных в районе Шлыкова. В Киреевском районе на Кургане Славы будут преданы земле останки 17 человек, найденных в районе севернее Болохова. Останки еще 9 красноармейцев будут захоронены в Ясногорском районе», - говорит руководитель патриотического объединения «Щит» Юрий Апарин.









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