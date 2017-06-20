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НОВОСТИ | Общество



20.06.2017 16:10 В Туле захоронили останки воинов, погибших в 1941 году
"Вести-Тула"



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Эхо прошедшей войны снова прозвучало. Сегодня прошло перезахоронение останков красноармейцев, погибших при обороне Тулы в 1941 году. Всего 85 бойцов 260-ой стрелковой дивизии были преданы земле. Установлено пять имён. К сожалению, ещё один медальон буквально рассыпался, расшифровать запись не удалось.

Дочери двух красноармейцев присутствовали на траурном мероприятии. Они приехали из других городов. Захоронение происходило на пятом Воинском кладбище. Мемориал открыли в этом году. Теперь здесь две братские могилы.

«21 июня состоится захоронение останков 14 красноармейцев в районе хутора Городище, найденных в районе Шлыкова. В Киреевском районе на Кургане Славы будут преданы земле останки 17 человек, найденных в районе севернее Болохова. Останки еще 9 красноармейцев будут захоронены в Ясногорском районе», - говорит руководитель патриотического объединения «Щит» Юрий Апарин.















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