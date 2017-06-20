НОВОСТИ | Общество







20.06.2017 15:52 Высшие учебные заведения начинают прием документов "Вести-Тула"





| фото |



Приём заявлений на бюджетные места очной формы продлится по 26 июля. На специальности: дизайн, архитектура, журналистика, физическая культура, педагогическое образование, таможенное дело - приём завершится раньше. Документы можно подать до 11 июля. Для выпускников техникумов и колледжей приём продлён до 13 июля. Традиционно для поступления необходим паспорт и документ об образовании, а также 4 фотографии размером 3 на 4. Количество бюджетных мест в тульском госуниверситете сохранено на уровне прошлого года.



«Можно выделить такое направление, как педагогическое образование с профилем физическая культура на который в этом году впервые открыт прием. В структуре плана приема большую часть занимают специальности и направления технического профиля. Из самых крупных можно выделить информатику и вычислительную технику, строительство - там, около сотни бюджетных мест», - говорит начальник управления по приему и довузовской подготовке ТулГУ Владислав Котов.

Сегодня началась приёмная компания в вузах. В ТулГУ объявлен приём на 1368 бюджетных мест по специальностям и направлениям очной формы обучения. На вечернею и заочную выделено 65 мест. С понедельника начнётся приём в колледже ТулГУ на специальности среднего профессионального образования. Это порядка трёхсот пятидесяти мест. Всего в ТулГУ ведётся подготовка по более полусотне направлениям и специальностям.Приём заявлений на бюджетные места очной формы продлится по 26 июля. На специальности: дизайн, архитектура, журналистика, физическая культура, педагогическое образование, таможенное дело - приём завершится раньше. Документы можно подать до 11 июля. Для выпускников техникумов и колледжей приём продлён до 13 июля. Традиционно для поступления необходим паспорт и документ об образовании, а также 4 фотографии размером 3 на 4. Количество бюджетных мест в тульском госуниверситете сохранено на уровне прошлого года.«Можно выделить такое направление, как педагогическое образование с профилем физическая культура на который в этом году впервые открыт прием. В структуре плана приема большую часть занимают специальности и направления технического профиля. Из самых крупных можно выделить информатику и вычислительную технику, строительство - там, около сотни бюджетных мест», - говорит начальник управления по приему и довузовской подготовке ТулГУ Владислав Котов.









Читать @gtrktula

















