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НОВОСТИ | Общество



20.06.2017 15:52 Высшие учебные заведения начинают прием документов
"Вести-Тула"



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Сегодня началась приёмная компания в вузах. В ТулГУ объявлен приём на 1368 бюджетных мест по специальностям и направлениям очной формы обучения. На вечернею и заочную выделено 65 мест. С понедельника начнётся приём в колледже ТулГУ на специальности среднего профессионального образования. Это порядка трёхсот пятидесяти мест. Всего в ТулГУ ведётся подготовка по более полусотне направлениям и специальностям.

Приём заявлений на бюджетные места очной формы продлится по 26 июля. На специальности: дизайн, архитектура, журналистика, физическая культура, педагогическое образование, таможенное дело - приём завершится раньше. Документы можно подать до 11 июля. Для выпускников техникумов и колледжей приём продлён до 13 июля. Традиционно для поступления необходим паспорт и документ об образовании, а также 4 фотографии размером 3 на 4. Количество бюджетных мест в тульском госуниверситете сохранено на уровне прошлого года.

«Можно выделить такое направление, как педагогическое образование с профилем физическая культура на который в этом году впервые открыт прием. В структуре плана приема большую часть занимают специальности и направления технического профиля. Из самых крупных можно выделить информатику и вычислительную технику, строительство - там, около сотни бюджетных мест», - говорит начальник управления по приему и довузовской подготовке ТулГУ Владислав Котов.














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