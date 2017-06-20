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20.06.2017 12:51 Алексей Дюмин дал задание взять на контроль поручения, озвученные Президентом России "Вести-Тула"





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Затронули и сообщение, поступившее из Щёкина, где жители с улицы Пионерской просят сделать дорогу на придомовой территории. Предложение местных властей, пока отсыпать участок срезом асфальта, а потом провести полноценный ремонт, щёкинцев устроило.



На контроле и сроки строительства тульской новостройки на улице Серебровской. К 1 октября дом обещают сдать, а к 30 октября решить проблему с освещением на дороге федерального значения рядом с посёлком Зеленино Суворовского района. Губернатор Алексей Дюмин дал задание взять на контроль и решить все поручения, озвученные Президентом Владимиром Путиным.



Также на совещании было отмечено, что на данный момент проводится тестирование экологической карты Тульской области. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «…база данных экологической карты по источникам негативного воздействия на окружающую среду содержит более 1 тыс. предприятий. Кроме того, экологическая карта содержит данные Росреестра об использовании категорийности земель. Содержит информацию о водопользователях трех категорий. Имеется реестр недропользования с информацией о местоположении месторождений полезных ископаемых и от существующих лицензиях. Кроме того, в экологической карте представлен реестр особо охраняемых природных территорий».



Вопросы, которые адресовали туляки Президенту в рамках прямой линии, рассматривались накануне на совещании регионального правительства. В частности, речь шла о газификации села Клин Венёвского района. Согласно срокам голубое топливо придёт сюда в 2021 году.Затронули и сообщение, поступившее из Щёкина, где жители с улицы Пионерской просят сделать дорогу на придомовой территории. Предложение местных властей, пока отсыпать участок срезом асфальта, а потом провести полноценный ремонт, щёкинцев устроило.На контроле и сроки строительства тульской новостройки на улице Серебровской. К 1 октября дом обещают сдать, а к 30 октября решить проблему с освещением на дороге федерального значения рядом с посёлком Зеленино Суворовского района. Губернатор Алексей Дюмин дал задание взять на контроль и решить все поручения, озвученные Президентом Владимиром Путиным.Также на совещании было отмечено, что на данный момент проводится тестирование экологической карты Тульской области. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «…база данных экологической карты по источникам негативного воздействия на окружающую среду содержит более 1 тыс. предприятий. Кроме того, экологическая карта содержит данные Росреестра об использовании категорийности земель. Содержит информацию о водопользователях трех категорий. Имеется реестр недропользования с информацией о местоположении месторождений полезных ископаемых и от существующих лицензиях. Кроме того, в экологической карте представлен реестр особо охраняемых природных территорий».









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