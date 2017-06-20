НОВОСТИ | Общество







20.06.2017 12:37 У туляков еще есть возможность проехать по улице Металлистов "Вести-Тула"





| фото |



Теперь же управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города сообщает, что движение будет ограничено только после начала активной фазы ремонтных работ. В виду того, что для тульских автомобилистов улица Металлистов весьма востребована. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы.







Улица Металлистов пока ещё не перекрыта. Напомним, ранее была информация о том, что движение по этой улице будет ограничено, начиная с сегодняшнего дня.Теперь же управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города сообщает, что движение будет ограничено только после начала активной фазы ремонтных работ. В виду того, что для тульских автомобилистов улица Металлистов весьма востребована. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы.

Читать @gtrktula

















