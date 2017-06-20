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НОВОСТИ | Общество



20.06.2017 18:30 «Ростелеком» подключил к интернету русские усадьбы в Тульской области
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Высокоскоростным доступом в интернет теперь могут воспользоваться сотрудники и посетители музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Никольском-Вяземском, музея-усадьбы «Хомяково», дома-музея Василия Вересаева, дома-музея Святой Блаженной Матроны Московской и дворца-музея графов Бобринских.

В рамках проекта «Ростелеком» за счет собственных средств проложил свыше 20 км волоконно-оптических линий связи. По двум объектам в удаленных местах строительство пришлось вести в сложных условиях. Всего организовано 35 Wi-Fi точек доступа. При необходимости, любой из подключенных объектов может воспользоваться полным комплексом услуг «Ростелекома» – от телефонии до оперативной организации центра обработки данных.

«Доступ в интернет на исторических объектах – это важный фактор для развития отечественного туризма. «Ростелеком» обеспечил полное покрытие сетью Wi-Fi территории пяти музеев в Тульской области. Благодаря этому, гости могут с комфортом пользоваться интернет-сервисами и делиться впечатлениями непосредственно с места событий», - говорит директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Доступ в интернет позволит музеям-усадьбам актуализировать информационную работу на сайтах учреждений. В результате гости региона, желающие посетить эти исторические места, смогут получать оперативную информацию о проводимых мероприятиях.
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