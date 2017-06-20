НОВОСТИ | Общество







20.06.2017 11:53 Тульские байкеры отметили День мотоциклиста Анастасия Октябрьская





| фото |



Так оно, бесспорно, быстрее. Минуя пробки и маневрируя между рядами автомобилей. Пока, правда, такая «игра в шашки» правилами дорожного движения запрещена. Но в столице уже этим летом в тестовом режиме ввели поправки в действующие правила для мотоциклистов. За послабление борются и тульские владельцы двухколесных стальных коней. Который год они пытаются вернуть себе право колесить наравне с другими участниками дорожного движения по главной городской артерии – проспекту Ленина. Пока безуспешно, въезд им официально разрешают раз в году на открытие мотосезона.



Мотоцикл – это болезнь, страсть и настоящий друг, говорят знающие водители этого вида транспортного средства. Вот и Леонид Зякин 41 год назад по-настоящему заболел мотоциклами. Тогда ему подарили его первого немецкого трофейного коня 1938 года выпуска. Теперь в арсенале у коллекционера более 325 моделей различной мототехники. И у каждой своя история. «Вот, например, уникальный мотоцикл «Боксан». Он был сделан специально для покорения Эльбруса. На этом мотоцикле группа достигла вершины этой горы», - рассказывает Леонид Зякин.



А вот этот экземпляр – один из первых шоссейно-кольцевых мотоциклов, таких в мире больше не осталось. На его реставрацию ушло 5 лет. Сейчас Леонид Зякин занимается восстановлением спортивных советских мотоциклов. Скоро они дополнят его коллекцию. Особое место в этом раритетном мотоциклетном табуне занимают стальные лошадки тульского производства – наши мотороллеры. Между прочим, бренд региона наравне с пряниками, самоварами и оружием.



Всемирный день мотоциклиста – праздник довольно таки молодой. Традиция отмечать его появилась в 1992 году, когда в нескольких странах мира автомобилисты предпочли своему двухколесному транспортному средству двухколесного стального коня. И оседлали его с успехом со словами «На работу на мотоцикле».Так оно, бесспорно, быстрее. Минуя пробки и маневрируя между рядами автомобилей. Пока, правда, такая «игра в шашки» правилами дорожного движения запрещена. Но в столице уже этим летом в тестовом режиме ввели поправки в действующие правила для мотоциклистов. За послабление борются и тульские владельцы двухколесных стальных коней. Который год они пытаются вернуть себе право колесить наравне с другими участниками дорожного движения по главной городской артерии – проспекту Ленина. Пока безуспешно, въезд им официально разрешают раз в году на открытие мотосезона.Мотоцикл – это болезнь, страсть и настоящий друг, говорят знающие водители этого вида транспортного средства. Вот и Леонид Зякин 41 год назад по-настоящему заболел мотоциклами. Тогда ему подарили его первого немецкого трофейного коня 1938 года выпуска. Теперь в арсенале у коллекционера более 325 моделей различной мототехники. И у каждой своя история. «Вот, например, уникальный мотоцикл «Боксан». Он был сделан специально для покорения Эльбруса. На этом мотоцикле группа достигла вершины этой горы», - рассказывает Леонид Зякин.А вот этот экземпляр – один из первых шоссейно-кольцевых мотоциклов, таких в мире больше не осталось. На его реставрацию ушло 5 лет. Сейчас Леонид Зякин занимается восстановлением спортивных советских мотоциклов. Скоро они дополнят его коллекцию. Особое место в этом раритетном мотоциклетном табуне занимают стальные лошадки тульского производства – наши мотороллеры. Между прочим, бренд региона наравне с пряниками, самоварами и оружием.















Читать @gtrktula























