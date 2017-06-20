Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.06.2017 11:36 До конца года в Туле построят металлургический гигант
Виталий Моторин



| фото |
Историческое для тульской металлургии рукопожатие состоялось 1 июня текущего года. Однако завод Тулачермет-Сталь, строительство которого и подразумевало это трёхстороннее соглашение проект настолько масштабный, что его возведение началось задолго до подписания этих документов - еще в 2014 году.

44 миллиарда рублей инвестиций, полторы тысячи будущих рабочих мест и стройка на площади 46 гектаров. Это первое в современной истории конвертерное производство стали на Европейской территории России. Конвертер по своей сути – это огромная и высокотехнологичная печь, где при температуре 1600 градусов Цельсия чугун превращается в сталь. Эти гигантские цеха не нуждаются в отоплении. Сейчас в это сложно представить, но в огромных помещениях будет жарко, когда производство начнет выдавать по полтора-два миллиона тонн стали в год.

Масштабы нового завода действительно поражают. На его строительстве используется 56 тысяч тонн различных металлоконструкций. Примерно столько же нужно для того, чтобы построить две атомные подводные лодки. Также, рабочим понадобится 280 тысяч кубометров бетона, из которых можно с легкостью построить гидроэлектростанцию. На строительстве каждый день работают около 1,5 тысяч человек, и их число на площадке в глаза совершенно не бросается.

Использоваться будущая сталь будет в основном в машиностроении и строительстве. Последнее, учитывая программу реновации соседней с нами Москвы, для региона весьма выгодно. «Мы закрываем практически все ниши. Арматура, уголок, профиль используются в строительстве. Металлопрокат необходим в машиностроении. В настоящее время степень готовности всех объектов составляет 75%», - рассказывает заместитель генерального директора компании Тулачермет-Сталь Илья Авчухов.

Строительство нового металлургического гиганта должно быть завершено уже к концу этого года. Тогда и рассчитывают получить первую сталь.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.