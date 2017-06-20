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20.06.2017 11:36 До конца года в Туле построят металлургический гигант Виталий Моторин





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44 миллиарда рублей инвестиций, полторы тысячи будущих рабочих мест и стройка на площади 46 гектаров. Это первое в современной истории конвертерное производство стали на Европейской территории России. Конвертер по своей сути – это огромная и высокотехнологичная печь, где при температуре 1600 градусов Цельсия чугун превращается в сталь. Эти гигантские цеха не нуждаются в отоплении. Сейчас в это сложно представить, но в огромных помещениях будет жарко, когда производство начнет выдавать по полтора-два миллиона тонн стали в год.



Масштабы нового завода действительно поражают. На его строительстве используется 56 тысяч тонн различных металлоконструкций. Примерно столько же нужно для того, чтобы построить две атомные подводные лодки. Также, рабочим понадобится 280 тысяч кубометров бетона, из которых можно с легкостью построить гидроэлектростанцию. На строительстве каждый день работают около 1,5 тысяч человек, и их число на площадке в глаза совершенно не бросается.



Использоваться будущая сталь будет в основном в машиностроении и строительстве. Последнее, учитывая программу реновации соседней с нами Москвы, для региона весьма выгодно. «Мы закрываем практически все ниши. Арматура, уголок, профиль используются в строительстве. Металлопрокат необходим в машиностроении. В настоящее время степень готовности всех объектов составляет 75%», - рассказывает заместитель генерального директора компании Тулачермет-Сталь Илья Авчухов.



Строительство нового металлургического гиганта должно быть завершено уже к концу этого года. Тогда и рассчитывают получить первую сталь.



Историческое для тульской металлургии рукопожатие состоялось 1 июня текущего года. Однако завод Тулачермет-Сталь, строительство которого и подразумевало это трёхстороннее соглашение проект настолько масштабный, что его возведение началось задолго до подписания этих документов - еще в 2014 году.44 миллиарда рублей инвестиций, полторы тысячи будущих рабочих мест и стройка на площади 46 гектаров. Это первое в современной истории конвертерное производство стали на Европейской территории России. Конвертер по своей сути – это огромная и высокотехнологичная печь, где при температуре 1600 градусов Цельсия чугун превращается в сталь. Эти гигантские цеха не нуждаются в отоплении. Сейчас в это сложно представить, но в огромных помещениях будет жарко, когда производство начнет выдавать по полтора-два миллиона тонн стали в год.Масштабы нового завода действительно поражают. На его строительстве используется 56 тысяч тонн различных металлоконструкций. Примерно столько же нужно для того, чтобы построить две атомные подводные лодки. Также, рабочим понадобится 280 тысяч кубометров бетона, из которых можно с легкостью построить гидроэлектростанцию. На строительстве каждый день работают около 1,5 тысяч человек, и их число на площадке в глаза совершенно не бросается.Использоваться будущая сталь будет в основном в машиностроении и строительстве. Последнее, учитывая программу реновации соседней с нами Москвы, для региона весьма выгодно. «Мы закрываем практически все ниши. Арматура, уголок, профиль используются в строительстве. Металлопрокат необходим в машиностроении. В настоящее время степень готовности всех объектов составляет 75%», - рассказывает заместитель генерального директора компании Тулачермет-Сталь Илья Авчухов.Строительство нового металлургического гиганта должно быть завершено уже к концу этого года. Тогда и рассчитывают получить первую сталь.













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