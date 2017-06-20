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20.06.2017 11:13 Тульские активисты ОНФ проверили детские лагеря Мария Кузнецова





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Лагерю «Октава» скоро 60 лет. Возраст солидный, но корпуса содержат в порядке. В первую смену, здесь отдыхает 120 с лишним человек. Здесь и домашние дети, и ребята из Донского интерната. Играют вместе. Сегодня утром погода улыбнулась - все на улице.



Каждый член комиссии проверяет свое: как организована охрана, все ли есть в медицинском пункте, что с ограждениями и т.д. Вместе заглянули в столовую. Она кормит детей из двух лагерей – самой «Октавы» и соседнего «Керамика». По субботам на обеды зовут родителей. Зарплата сотрудников - как в городском ресторане. Говорят, что дети любят больше всего выпечку.



Через забор на том же берегу Воронки - еще один из старейших лагерей области «Керамик». Здесь царит порядок - идеально заправленные кровати и даже на тумбочках ни единой вещи. Рассказать всю правду мы попросили юную журналистку Дашу из профильного кружка. По ее словам, вожатые здесь добрые и отзывчивые. Круглосуточно работает медицинский пункт, что тоже немаловажно.



Высказать свое мнение анонимно дети могут с помощью анкет - их привезли сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка. У проверяющих претензий к лагерям нет. «Персонал выполняет свою работу с душой, ответственно. Все помещения приведены в порядок, территория ухожена. Ведется работа с детьми, направленная на их развитие», - говорит член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тульской области Олеся Курбатова. У детей упреки только погоде. Очень уж холодная смена выдалась.





Проверку в лагере «Октава» встречали с хлебом-солью, вернее булочками из столовой. Но ревизоры все равно прошли везде, где следует. «Главное, чтобы детям в лагерях было не только комфортно, но и безопасно. Поэтому, проводится такая большая комплексная проверка», - говорит начальник отдела министерства труда и социальной защиты Тульской области Ольга Деревянко.Лагерю «Октава» скоро 60 лет. Возраст солидный, но корпуса содержат в порядке. В первую смену, здесь отдыхает 120 с лишним человек. Здесь и домашние дети, и ребята из Донского интерната. Играют вместе. Сегодня утром погода улыбнулась - все на улице.Каждый член комиссии проверяет свое: как организована охрана, все ли есть в медицинском пункте, что с ограждениями и т.д. Вместе заглянули в столовую. Она кормит детей из двух лагерей – самой «Октавы» и соседнего «Керамика». По субботам на обеды зовут родителей. Зарплата сотрудников - как в городском ресторане. Говорят, что дети любят больше всего выпечку.Через забор на том же берегу Воронки - еще один из старейших лагерей области «Керамик». Здесь царит порядок - идеально заправленные кровати и даже на тумбочках ни единой вещи. Рассказать всю правду мы попросили юную журналистку Дашу из профильного кружка. По ее словам, вожатые здесь добрые и отзывчивые. Круглосуточно работает медицинский пункт, что тоже немаловажно.Высказать свое мнение анонимно дети могут с помощью анкет - их привезли сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка. У проверяющих претензий к лагерям нет. «Персонал выполняет свою работу с душой, ответственно. Все помещения приведены в порядок, территория ухожена. Ведется работа с детьми, направленная на их развитие», - говорит член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тульской области Олеся Курбатова. У детей упреки только погоде. Очень уж холодная смена выдалась.









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