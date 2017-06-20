Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.06.2017 11:13 Тульские активисты ОНФ проверили детские лагеря
Мария Кузнецова



| фото |
Проверку в лагере «Октава» встречали с хлебом-солью, вернее булочками из столовой. Но ревизоры все равно прошли везде, где следует. «Главное, чтобы детям в лагерях было не только комфортно, но и безопасно. Поэтому, проводится такая большая комплексная проверка», - говорит начальник отдела министерства труда и социальной защиты Тульской области Ольга Деревянко.

Лагерю «Октава» скоро 60 лет. Возраст солидный, но корпуса содержат в порядке. В первую смену, здесь отдыхает 120 с лишним человек. Здесь и домашние дети, и ребята из Донского интерната. Играют вместе. Сегодня утром погода улыбнулась - все на улице.

Каждый член комиссии проверяет свое: как организована охрана, все ли есть в медицинском пункте, что с ограждениями и т.д. Вместе заглянули в столовую. Она кормит детей из двух лагерей – самой «Октавы» и соседнего «Керамика». По субботам на обеды зовут родителей. Зарплата сотрудников - как в городском ресторане. Говорят, что дети любят больше всего выпечку.

Через забор на том же берегу Воронки - еще один из старейших лагерей области «Керамик». Здесь царит порядок - идеально заправленные кровати и даже на тумбочках ни единой вещи. Рассказать всю правду мы попросили юную журналистку Дашу из профильного кружка. По ее словам, вожатые здесь добрые и отзывчивые. Круглосуточно работает медицинский пункт, что тоже немаловажно.

Высказать свое мнение анонимно дети могут с помощью анкет - их привезли сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка. У проверяющих претензий к лагерям нет. «Персонал выполняет свою работу с душой, ответственно. Все помещения приведены в порядок, территория ухожена. Ведется работа с детьми, направленная на их развитие», - говорит член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тульской области Олеся Курбатова. У детей упреки только погоде. Очень уж холодная смена выдалась.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.