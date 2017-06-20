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20.06.2017 10:51 В Тульской области планируют отремонтировать 380 километров региональных дорог Алина Фурсенко





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«За счет того, что они поздно подключились, ваше ведомство было уже на пути к тому, чтобы закупать асфальт. А какой смысл был просить деньги у Москвы, чтобы делать заводы, чтобы вовремя их не подключать и продолжать закупку асфальта? Если мы делаем заявку на покупку трех заводов, то мы должны понимать, что в состоянии их подключить, разместить и грамотно все сделать», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к руководителю профильного ведомства.



В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов заверил, что «…регион закупать асфальт больше не будет. Мощностей имеющихся заводов хватит. 7,5 тысяч тонн в сутки это довольно много».



Время, конечно, упущено, однако, дорожники утверждают, что уже сейчас темп взят ускоренный. В радиусе 100 километров отсюда все дороги может теперь обслуживать новый асфальто-бетонный завод в Щекино, дальше не получится, асфальт начнет остывать. По заданию на этот год предприятие должно выпустить более 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, и работая всего месяц, на 20 % план уже выполнило. Так, по крайней мере, уверяют дорожники. Решить проблему удалось и с закупкой сырья – из-за резкого подорожания поставки битума едва не были сорваны, однако, вопрос удалось решить в ручном режиме. И сегодня щекинское битумохранилище на 3 тысячи тонн заполнено.



«В день за смену выпускаем 1200 тонн продукции. Материала у нас хватает для выпуска асфальта, завезено около 70% на этот год», - говорит начальник Щекинского асфальтобетонного завода Владимир Бешкуров.



Дорога Лапотково – Ефремов некоторое время была просто притчей во языцех. Одна из самых оживленных магистралей отчаянно нуждалась в ремонте. В этом году его все-таки завершат – уверяют дорожники. Асфальт сюда теперь везут как раз с щекинского завода, и каждый день укладывают не менее тысячи тонн. Как рассказал инженер по надзору за строительством Евгений Глухарев, «…было выполнено устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см. Сейчас ведутся работы по устройству покрытия».



Осталось меньше трети. Не подкачала бы погода – дожди, фигурально выражаясь, вставляют палки в колеса асфальтоукладчиков, однако, из 54 объектов, тех, что в планах дорожников на этот год, на 22 работа начата.





Свои дороги все-таки будем строить из своего асфальта. В регионе появилось еще три асфальтовых завода и теперь их восемь – на каждые 100 километров радиуса. Однако, планы эти еще недавно буквально грозились обрушиться. Новое оборудование было запущено существенно позже намеченных сроков – не успевали подключить газ.«За счет того, что они поздно подключились, ваше ведомство было уже на пути к тому, чтобы закупать асфальт. А какой смысл был просить деньги у Москвы, чтобы делать заводы, чтобы вовремя их не подключать и продолжать закупку асфальта? Если мы делаем заявку на покупку трех заводов, то мы должны понимать, что в состоянии их подключить, разместить и грамотно все сделать», - сказал губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к руководителю профильного ведомства.В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов заверил, что «…регион закупать асфальт больше не будет. Мощностей имеющихся заводов хватит. 7,5 тысяч тонн в сутки это довольно много».Время, конечно, упущено, однако, дорожники утверждают, что уже сейчас темп взят ускоренный. В радиусе 100 километров отсюда все дороги может теперь обслуживать новый асфальто-бетонный завод в Щекино, дальше не получится, асфальт начнет остывать. По заданию на этот год предприятие должно выпустить более 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, и работая всего месяц, на 20 % план уже выполнило. Так, по крайней мере, уверяют дорожники. Решить проблему удалось и с закупкой сырья – из-за резкого подорожания поставки битума едва не были сорваны, однако, вопрос удалось решить в ручном режиме. И сегодня щекинское битумохранилище на 3 тысячи тонн заполнено.«В день за смену выпускаем 1200 тонн продукции. Материала у нас хватает для выпуска асфальта, завезено около 70% на этот год», - говорит начальник Щекинского асфальтобетонного завода Владимир Бешкуров.Дорога Лапотково – Ефремов некоторое время была просто притчей во языцех. Одна из самых оживленных магистралей отчаянно нуждалась в ремонте. В этом году его все-таки завершат – уверяют дорожники. Асфальт сюда теперь везут как раз с щекинского завода, и каждый день укладывают не менее тысячи тонн. Как рассказал инженер по надзору за строительством Евгений Глухарев, «…было выполнено устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см. Сейчас ведутся работы по устройству покрытия».Осталось меньше трети. Не подкачала бы погода – дожди, фигурально выражаясь, вставляют палки в колеса асфальтоукладчиков, однако, из 54 объектов, тех, что в планах дорожников на этот год, на 22 работа начата.











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