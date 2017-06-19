НОВОСТИ | Общество







19.06.2017 18:19 В Туле будут развивать виды спорта для спортсменов с ограничениями по здоровью Александр Конов





| фото |



Особая гордость – голбол, специальная игра для незрячих спортсменов. Костяк женской Паралимпийской сборной России составляют тулячки. Тульская юношеская команда три года подряд побеждала на первенстве страны, а сейчас наши ведущие игроки под руководством Олега Белошенко готовятся к первенству мира в Венгрии. Однако, через год эти спортсмены шагнут во взрослый спорт, а смены, как таковой, нет.



По словам тренера сборной России и сборной Тульской области по голболу Олега Белошенко, «…многие родители чрезмерно опекают своих детей с ограниченными возможностями здоровья, не дают им заниматься спортом. Но голбол это тот вид спорта, который помогает ребенку социально адаптироваться».



Тренируются наши голболисты на базе спортивно-реабилитационного центра, есть отделение в спортивной школе «Восток». Заниматься можно с 13 лет, и глава города пообещал всестороннюю поддержку. «Для меня, как для главы города, важно, чтобы было массовое вовлечение этих детишек в спорт. У них не так много возможностей, развиваться, адаптироваться, поэтому, если такие моменты есть, то это крайне важно, конечно», - говорит Юрий Цкипури.



Ну а пока наши уже достаточно опытные голболисты отправляются готовиться к первенству мира. В Венгрии есть все шансы на медали.







Такими успехами, какие есть у тульских спортсменов с нарушением зрения, может похвастать далеко не каждый регион. На Паралимпиаде в Лондоне «бронзу» завоевал дзюдоист Владимир Федин. На зимних Играх в Сочи в шаге от пьедестала остановились лыжники Владимир Удальцов и Руслан Богачёв. По-своему уникален Дмитрий Корнилов, добившийся крупных побед в двух видах спорта – сначала в лёгкой атлетике, а потом и в велоспорте.Особая гордость – голбол, специальная игра для незрячих спортсменов. Костяк женской Паралимпийской сборной России составляют тулячки. Тульская юношеская команда три года подряд побеждала на первенстве страны, а сейчас наши ведущие игроки под руководством Олега Белошенко готовятся к первенству мира в Венгрии. Однако, через год эти спортсмены шагнут во взрослый спорт, а смены, как таковой, нет.По словам тренера сборной России и сборной Тульской области по голболу Олега Белошенко, «…многие родители чрезмерно опекают своих детей с ограниченными возможностями здоровья, не дают им заниматься спортом. Но голбол это тот вид спорта, который помогает ребенку социально адаптироваться».Тренируются наши голболисты на базе спортивно-реабилитационного центра, есть отделение в спортивной школе «Восток». Заниматься можно с 13 лет, и глава города пообещал всестороннюю поддержку. «Для меня, как для главы города, важно, чтобы было массовое вовлечение этих детишек в спорт. У них не так много возможностей, развиваться, адаптироваться, поэтому, если такие моменты есть, то это крайне важно, конечно», - говорит Юрий Цкипури.Ну а пока наши уже достаточно опытные голболисты отправляются готовиться к первенству мира. В Венгрии есть все шансы на медали.









Читать @gtrktula

















