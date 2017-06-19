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НОВОСТИ | Общество



19.06.2017 15:38 Технический колледж имени Мосина ТулГУ начал прием документов
"Вести-Тула"



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Сегодня стартует приём документов в Техническом колледже имени Мосина ТулГУ. В этом году - на 350 бюджетных мест очной формы обучения по десяти специальностям, а также на 15 бюджетных мест заочной формы обучения.

Приём ведётся без вступительных испытаний, на основании среднего балла школьного аттестата. В связи с этим в приёмную комиссию нужно прийти с двумя обязательными документами — паспортом и аттестатом. Абитуриент заполнит заявление, а сотрудники приёмной комиссии подсчитают средний балл.

Приём документов продлится до 15 августа для поступающих на очную форму обучения, и до 22 августа — для заочников.












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