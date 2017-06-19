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19.06.2017 15:15 Готов ли регион к приходу инвесторов? Виталий Моторин





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Сейчас в особой экономической зоне уже четыре резидента. За год удалось пройти тяжелейший документальный этап. Работа идет по каждому из проектов. Однако, чем быстрее площадка будет оборудована необходимой инфраструктурой, тем быстрее предприятия встанут в строй. «Мощность подстанции составляет 100 мегаватт. Ее будет достаточно, чтобы запитать все основные предприятия индустриального парка», - говорит руководитель проекта компании генерального застройщика Александр Чернаков.



На очереди другие ресурсы – вода, газ и железнодорожное сообщение, которое было принципиальным условием партнерства для якорного инвестора компании Great Wall. В апреле тульская делегация побывала в Пекине, и не только увидела автомобили, которые уже в 2019 году должны сойти с тульского конвейера, но и обсудили новые ниши для сотрудничества. Как отметил заместитель министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, «…у Тульской области много географических преимуществ. Она расположена близко к Москве. В регионе очень развитая промышленность и сельское хозяйство. Область расширяет сотрудничество с китайскими регионами. Мы за то, чтобы больше тульских продуктов было на наших прилавках».



Большие предприятия обязаны быть успешными, иначе рискуют оставить без работы множество людей. Такая опасность особенно остро грозит моногородам. «Что касается моногородов, то это общий принцип, и в Тульской области этот принцип тоже будет реализовываться. Будем работать над тем, чтобы моногорода получали специальные преференции. Это позволить реализовывать инвестиционные проекты и решать клубок накопленных социальных проблем, которые есть в этих городах, через развитие экономики и создание новых рабочих мест», - говорит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



Вероятно, стоило привести за руку первых инвесторов, а там подтянутся и остальные. Как первый итог - «урожай» Петербургского экономического форума 22 соглашения на 83 миллиарда 700 миллионов рублей. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…главная цель привлечения инвесторов в том, чтобы область зажила, задышала, чтобы появились новые рабочие места, чтобы были вложения, малого, среднего, крупного бизнеса. Мы все для этого делаем».



Первые итоги предметно и основательно подведут (а еще наметят планы на следующий год) уже совсем скоро - на форуме, посвященном году принятия стратегии «2016-2021» в конце июня.





Хорошая хозяйка к приходу гостей готовит особенное угощение, и в Тульской области решили - инвесторов нужно встречать радушно. Особая экономическая зона, в Узловой (седьмая такого типа в России) - проект взаимовыгодный. Регион получает тысячи рабочих мест, инвесторы – площадку и льготы. «Это и налоговые преференции по налогу на прибыль до 10 лет, и по налогу на имущество организации также до 10 лет. Это более льготные таможенные условия оформления грузов», - рассказывает министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.Сейчас в особой экономической зоне уже четыре резидента. За год удалось пройти тяжелейший документальный этап. Работа идет по каждому из проектов. Однако, чем быстрее площадка будет оборудована необходимой инфраструктурой, тем быстрее предприятия встанут в строй. «Мощность подстанции составляет 100 мегаватт. Ее будет достаточно, чтобы запитать все основные предприятия индустриального парка», - говорит руководитель проекта компании генерального застройщика Александр Чернаков.На очереди другие ресурсы – вода, газ и железнодорожное сообщение, которое было принципиальным условием партнерства для якорного инвестора компании Great Wall. В апреле тульская делегация побывала в Пекине, и не только увидела автомобили, которые уже в 2019 году должны сойти с тульского конвейера, но и обсудили новые ниши для сотрудничества. Как отметил заместитель министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай, «…у Тульской области много географических преимуществ. Она расположена близко к Москве. В регионе очень развитая промышленность и сельское хозяйство. Область расширяет сотрудничество с китайскими регионами. Мы за то, чтобы больше тульских продуктов было на наших прилавках».Большие предприятия обязаны быть успешными, иначе рискуют оставить без работы множество людей. Такая опасность особенно остро грозит моногородам. «Что касается моногородов, то это общий принцип, и в Тульской области этот принцип тоже будет реализовываться. Будем работать над тем, чтобы моногорода получали специальные преференции. Это позволить реализовывать инвестиционные проекты и решать клубок накопленных социальных проблем, которые есть в этих городах, через развитие экономики и создание новых рабочих мест», - говорит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.Вероятно, стоило привести за руку первых инвесторов, а там подтянутся и остальные. Как первый итог - «урожай» Петербургского экономического форума 22 соглашения на 83 миллиарда 700 миллионов рублей. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…главная цель привлечения инвесторов в том, чтобы область зажила, задышала, чтобы появились новые рабочие места, чтобы были вложения, малого, среднего, крупного бизнеса. Мы все для этого делаем».Первые итоги предметно и основательно подведут (а еще наметят планы на следующий год) уже совсем скоро - на форуме, посвященном году принятия стратегии «2016-2021» в конце июня.











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