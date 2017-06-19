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19.06.2017 14:03 Тульские шашисты успешно сыграли на турнире в Лоо "Вести-Тула"





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Титул вице-чемпиона завоевал гроссмейстер Александр Гетманский, он занял вторые места в двух программах: классической и быстрой. А бронзу среди младших участников выиграл 10-летний туляк Арсений Цынов. Это уже не первая его победа.



Шашками он занимается ровно половину своей юной жизни. И уже поставил перед собой цель стать гроссмейстером. По итогам соревнования Арсения приглашают представлять Россию на чемпионате Европы в белорусском Витебске.





Давней любовью туляков пользуются и шашки. Что подтверждает и последний чемпионат России по стоклеточным шашкам, на котором наши земляки взяли сразу несколько наград. Турнир проходил в поселке Лоо Краснодарского края. Участвовали спортсмены из 31 региона страны, в том числе трое - из Тулы.Титул вице-чемпиона завоевал гроссмейстер Александр Гетманский, он занял вторые места в двух программах: классической и быстрой. А бронзу среди младших участников выиграл 10-летний туляк Арсений Цынов. Это уже не первая его победа.Шашками он занимается ровно половину своей юной жизни. И уже поставил перед собой цель стать гроссмейстером. По итогам соревнования Арсения приглашают представлять Россию на чемпионате Европы в белорусском Витебске.











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