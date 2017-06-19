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|19.06.2017 13:45 Под Алексином на несколько дней расположится «Казачий стан»
|"Вести-Тула"
Сегодня в Алексинском районе открывается православный военно-спортивный туристический лагерь-поход «Казачий стан». Ожидается около 80 детей, воспитанников воскресных школ тульской и ефремовской епархии, а также кадетских казачьих классов Тульской области.
На протяжении нескольких дней юных участников турслета ждут нелегкие испытания - как физические, так и духовные. Обязательные утренние и вечерние молитвы, тематические беседы со священниками сопровождаются интенсивной военно-спортивной подготовкой, творческими конкурсами и отработкой навыков выживания на природе, дежурством на полевой кухне.
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