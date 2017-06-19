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|19.06.2017 13:38 Тульский «Арсенал» возглавил Миодраг Божович
|Александр Конов
Новым главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» стал Миодраг Божович. 48-летний черногорский специалист хорошо известен российским болельщикам. Он работал в таких клубах, как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив».
При этом, Божович вывел «Амкар» в зону Еврокубков, а с «Ростовом» выиграл Кубок России. Последние два сезона Божович работал в клубе «Црвена Звезда» из Белграда, с которым завоевал золотые и серебряные медали чемпионата Сербии.
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