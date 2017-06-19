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19.06.2017 13:27 Увидел свет очередной том сборника «Тульский край в Великой Отечественной войне "Вести-Тула"





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«Если раньше больше говорили о подвигах, о полях сражений, то в этом издании, которое было подготовлено в течение нескольких лет совместно с музеем истории, мы постарались рассказать о том, как жили туляки в это сложное военное время. В книге опубликованы, в том числе документы, которые находились на секретном хранении», - рассказывает начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Тульской области Ирина Антонова.



Какие частушки пели туляки в 1945 году, как отмечали день советской армии с французами и какие истории описывали в личных дневниках. Об этом и не только рассказывает книга о положении дел в Тульской области в последний год Великой Отечественной войны. Сборник завершает многотомное издание и освещает различные стороны героической жизни туляков.«Если раньше больше говорили о подвигах, о полях сражений, то в этом издании, которое было подготовлено в течение нескольких лет совместно с музеем истории, мы постарались рассказать о том, как жили туляки в это сложное военное время. В книге опубликованы, в том числе документы, которые находились на секретном хранении», - рассказывает начальник отдела научно-исследовательской и методической работы Государственного архива Тульской области Ирина Антонова.















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