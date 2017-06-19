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НОВОСТИ | Общество



19.06.2017 13:09 В Туле борются с торговлей в неустановленных местах
"Вести-Тула"



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Итоги прошедшей недели подвели сегодня в ходе оперативного совещания в администрации Тулы. Было отмечено, что из 158 контейнерных площадок нарушения по их содержанию зафиксированы на 27. В 22 дворах управляющие компании не скашивают сорную траву, в стольких же отсутствуют даже урны.

Нарекания вызывают и летние нестационарные торговые места. На прошлой неделе семь были демонтированы, по двадцати двум составлены протоколы за торговлю в неустановленном месте. Как рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «…были внесены изменения в положение о соблюдении схемы размещения стационарных торговых объектов. Раньше владельцы столов развала, тентованных палаток и т.д. получив уведомление, обязаны были в добровольном порядке переместить торговый объект течение 30 дней. Теперь этот срок сокращен до 3 дней».

Что касается призывной компании, то 170 тульских парней уже убыли в ряды российской армии. Более 900 получили отсрочку. Всего на медкомиссию было вызвано 1800 призывников.
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