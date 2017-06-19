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19.06.2017 12:28 Крупная авария произошла в Веневском районе "Вести-Тула"





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По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки «IVECO», в котором находилось 20 человек, в том числе два водителя, совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который направлялся в Москву, при этом грузовой автомобиль опрокинулся в кювет.



Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».







Один гражданин Армении погиб, еще пять человек доставлены в больницу. ДТП произошло примерно в 11 часов на 133 км автомагистрали М-4 «Москва-Дон» Венёвского района Тульской области.По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки «IVECO», в котором находилось 20 человек, в том числе два водителя, совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который направлялся в Москву, при этом грузовой автомобиль опрокинулся в кювет.Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

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