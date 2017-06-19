|
|
|
|19.06.2017 12:28 Крупная авария произошла в Веневском районе
|"Вести-Тула"
Один гражданин Армении погиб, еще пять человек доставлены в больницу. ДТП произошло примерно в 11 часов на 133 км автомагистрали М-4 «Москва-Дон» Венёвского района Тульской области.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки «IVECO», в котором находилось 20 человек, в том числе два водителя, совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который направлялся в Москву, при этом грузовой автомобиль опрокинулся в кювет.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
|
|