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19.06.2017 12:28 Крупная авария произошла в Веневском районе
"Вести-Тула"



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Один гражданин Армении погиб, еще пять человек доставлены в больницу. ДТП произошло примерно в 11 часов на 133 км автомагистрали М-4 «Москва-Дон» Венёвского района Тульской области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки «IVECO», в котором находилось 20 человек, в том числе два водителя, совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ, который направлялся в Москву, при этом грузовой автомобиль опрокинулся в кювет.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
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