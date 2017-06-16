НОВОСТИ | Общество







16.06.2017 19:10 В областном центре презентовали инвестиционный проект «Тульские усадьбы» "Вести-Тула"





| фото |



Среди них ансамбль промышленной усадьбы Мосоловых в Дубенском районе, имение Чертковых-Пасхаловых и Кульджинских в Алексинском районе, усадьба Мальцевых в Дубенском районе, усадьбы фон-Мекк в Веневском районе, Мишенское в Белевском районе и Мирковичей в Одоевском районе. Из 305 заброшенных усадеб Тульской области были выбраны именно эти семь. Критерии отбора - туристическая привлекательность, наличие коммуникаций и особая историческая значимость объекта. Пока по пяти усадьбам сформированы инвестпредложения, но суть пока не раскрывается.



«Самое главное – это сохранить исторический облик. Мы хотели бы, чтобы новые владельцы выделили помещение под музей истории этой усадьбы», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов. По словам президента фонда «Возрождение русской усадьбы», исполнительного директора Ассоциации владельцев исторических усадеб Виссариона Алявдина, «…в Тульской и Калужской областях уже есть случаи, когда усадьбы находятся в частных руках, у реальных владельцев. Но они, пока, не приступили к работам по их восстановлению».



Вполне понятно, что у инвестора в приоритете экономический интерес. И краеведы опасаются, что частник не передаст исторической подлинности здания, либо и вовсе переоценит свои возможности и не справится с задачей. И случаи такие не исключение. Ведь представленные тульские усадьбы начала 19 века находятся в удручающем состоянии. Причем реставрация деревянных зданий, как усадьбы Мосоловых в Дубне будет, намного сложнее восстановления каменных.







Старинные усадьбы получат вторую жизнь. По крайней мере, это предполагает новый проект. Сегодня для журналистов состоялась презентация тульских усадеб, подлежащих передаче инвесторам для дальнейшего восстановления.Среди них ансамбль промышленной усадьбы Мосоловых в Дубенском районе, имение Чертковых-Пасхаловых и Кульджинских в Алексинском районе, усадьба Мальцевых в Дубенском районе, усадьбы фон-Мекк в Веневском районе, Мишенское в Белевском районе и Мирковичей в Одоевском районе. Из 305 заброшенных усадеб Тульской области были выбраны именно эти семь. Критерии отбора - туристическая привлекательность, наличие коммуникаций и особая историческая значимость объекта. Пока по пяти усадьбам сформированы инвестпредложения, но суть пока не раскрывается.«Самое главное – это сохранить исторический облик. Мы хотели бы, чтобы новые владельцы выделили помещение под музей истории этой усадьбы», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов. По словам президента фонда «Возрождение русской усадьбы», исполнительного директора Ассоциации владельцев исторических усадеб Виссариона Алявдина, «…в Тульской и Калужской областях уже есть случаи, когда усадьбы находятся в частных руках, у реальных владельцев. Но они, пока, не приступили к работам по их восстановлению».Вполне понятно, что у инвестора в приоритете экономический интерес. И краеведы опасаются, что частник не передаст исторической подлинности здания, либо и вовсе переоценит свои возможности и не справится с задачей. И случаи такие не исключение. Ведь представленные тульские усадьбы начала 19 века находятся в удручающем состоянии. Причем реставрация деревянных зданий, как усадьбы Мосоловых в Дубне будет, намного сложнее восстановления каменных.













Читать @gtrktula

















